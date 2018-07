Santamaría ve una «exageración» que Casado se atribuya más de 2.000 votos de los compromisarios

0

La candidata a la presidencia del Partido Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho este miércoles que es una «exageración» que el otro candidato, Pablo Casado, se atribuya ya más de 2.000 votos de los compromisarios para la segunda vuelta de las primarias del partido. «A estas alturas de la partida se juega a convencer al otro de que se tiene más de lo que realmente se posee», ha sentenciado.

Casado aseguraba este martes que ha echado sus cuentas y «van muy bien» porque estima que cuenta ya con un apoyo de alrededor de dos mil compromisarios que le darían su voto en la segunda votación del cónclave que se celebrará el 20 y 21 de julio, definitiva para elegir al nuevo presidente del PP. En una entrevista en Antena3, la exvicepresidenta del Gobierno ha defendido «la libertad de los compromisarios para elegir presidente» y ha asegurado que, incluso algunos «están cambiando su posición de voto».

En este sentido, ha destacado que ella «nunca» se ha arrogado apoyos hasta que «no lo dice» aquel que le apoya. «No voy diciendo me apoyó no se quién o no se cuánto porque me parece que lo respetuoso es que lo digan ellos. Me gusta trabajar de esa manera, quiero que el partido salga fuerte, le tengo mucho respeto al afiliado», ha señalado Santamaría.

La diputada 'popular' ha recalcado, como lleva haciendo estos días, la integración de ambas candidaturas, ya que, en su opinión, haber ganado en la primera vuelta con más de 20.000 votos y con 1.500 votos de diferencia respecto a Casado, exige pedir la unificación. «Le voy a dar un dato, Pablo y yo tenemos una diferencia del 2,6 % en los votos. Aznar gobernó en 1996 habiéndole sacado poco más de un 1 % a Felipe González y este no le discutió si era un empate técnico», ha añadido.