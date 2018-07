Un trivial para conseguir la nacionalidad española

0

10/07/2018 11:57 h

¿Quién pintó Las Meninas?, ¿qué películas conoce de Pedro Almodóvar?, ¿qué es la Transición? No es un cuestionario de un concurso de televisión de media tarde, sino algunas de las preguntas que puede tener que responder un solicitante de nacionalidad española. Y conocer las respuestas no es baladí. Que se lo digan a la inmigrante marroquí con más de veinte años de residencia en España que entre otras cosas por no saber contestar a unas preguntas en las que se le pedía que dijera quién fue Franco o quién escribió El Quijote, no consiguió la nacionalidad española.

La propuesta de rechazo a la petición fue hecha por el juez responsable del Registro Civil que planteó el cuestionario a la mujer para conocer su grado de integración en la sociedad española y su conocimiento del idioma. El magistrado dictaminó que la inmigrante «habla y comprende el español con mucha dificultad» a pesar del tiempo transcurrido en el país, y que fue «incapaz» de comprender las preguntas sobre la sociedad y cultura españolas que le fueron planteadas.

La Audiencia Nacional, en su auto, respalda la decisión adoptada por la Dirección General de Registros y de la Notaría sobre la base del pronunciamiento del juez que planteó el cuestionario a la inmigrante. Para este tribunal, «en la medida que la nacionalidad española concede un estatus y unos derechos superiores a los derivados de la mera residencia legal en España, es por lo que se establece la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de la nacionalidad al exigible a los extranjeros residentes».