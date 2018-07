Torra insiste en que nunca renunciará a la autodeterminación y avisa: «No tengo nada que perder»

Sánchez ofrece «ahondar» en el autogobierno de Cataluña y reactiva la comisión bilateral con la Generalitat, pero Torra insiste en que no hay más vía que el derecho de autodeterminación

Cordialidad, deshielo, diplomacia de gestos, pero nulo avance en lo esencial. Tras reunirse durante dos horas y media en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo catalán, Joaquim Torra, no se mueve de su discurso e insiste en que no renuncia a «ninguna vía» para alcanzar la independencia de Cataluña, incluyendo por tanto la unilateralidad, y en que «cualquier solución al problema catalán pasa por reconocer el derecho de autodeterminación». Sánchez, a su vez, trasladó a Torra que «no hay posibilidad del derecho de autodeterminación porque eso no existe en un país democrático», según explicó al término de la reunión la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Pese a todo, ambas partes consideraron positivo el encuentro, cuyo fruto más tangible fue la puesta en marcha de la comisión bilateral Estado-Generalitat, inactiva desde el año 2011, así como las que afectan a infraestructuras, Hacienda y transferencias de competencias.

