El tren de Galicia pasa por Cataluña

El presidente catalán acude a la Moncloa sin perspectivas de alcanzar un referendo

Pedro Sánchez y Quim Torra retoman hoy la interlocución entre ambas Administraciones, tras años de duro enfrentamiento, que culminó con la declaración de la independencia del pasado 27 de octubre y la aplicación del artículo 155. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat están en las antípodas ideológicas, pero comparten algunos elementos: ninguno de los dos pensaba que llegaría a presidente no hace mucho y necesitan el diálogo para desbloquear una situación que sigue siendo un campo de minas. Ambos Ejecutivos se han lanzado guiños y también dardos para preparar la cita de hoy, de la que se espera que no salga ningún acuerdo, a no ser una nueva reunión en septiembre en Barcelona, como propuso Torra.

