Un juez belga deja en libertad a Valtonyc hasta que se resuelva la euroorden de extradición

bruselas / europa press 06/07/2018 05:00 h

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, Valtonyc, reapareció ayer ante los medios de comunicación por primera vez desde que huyó a Bélgica para no ingresar en prisión y mostró su confianza en la Justicia belga porque «ha demostrado ser independiente» y estar «al lado de los derechos humanos y los derechos fundamentales». Además, ha dicho que no se arrepiente de haber animado a matar guardias civiles.

«Espero que entiendan que solo son unas canciones, que no he hecho nada más y que no tengo ningún peligro y que es libertad de expresión», ha añadido en la misma comparecencia, que ha tenido lugar el mismo día en el que se ha presentado ante el juez de instrucción que tramita la orden de detención y entrega emitida por la Audiencia Nacional. Según ha explicado, se ha presentado ante el magistrado y lo ha dejado en libertad mientras se resuelve la euroorden, aunque no podrá abandonar el país y tendrá que comunicar a las autoridades belgas cualquier cambio de domicilio.

Valtonyc ha manifestado que la estrategia de defensa se basará en alegar libertad de expresión y, según él, la Fiscalía belga todavía no ha tomado una decisión sobre si los delitos que se le imputan son equiparables a delitos en la legislación belga.

Preguntado por si se arrepiente de haber animado en un concierto a matar un guardia civil, el rapero ha contestado que no y ha argumentado que «formaba parte de una actuación». A nivel general sí que ha confesado que se arrepiente de algunas letras, por ejemplo machistas, en las que «atacaba» a mujeres.

A nivel personal, el rapero mallorquín ha asegurado que va a seguir cantando y que el futuro lo ve «guay», porque allí ha visto que tienen «una jornada laboral muy buena, buenos sueldos, y que la calidad de vida es buena». Contó que, mientras que en España trabajaba en una frutería, en Bélgica ha encontrado trabajo como diseñador de páginas web.