El Valle donde Franco no quería acabar

La Voz de Galicia Ander Azpiroz

madrid / colpisa 01/07/2018 05:00 h

«España no se puede permitir como democracia símbolos que separen a españoles. Algo inimaginable en Alemania o Italia tampoco puede ser en este país. Es una cuestión de cerrar heridas». En su primera entrevista como presidente del Gobierno, Pedro Sánchez dejó claro que modificará el actual estatus del Valle de los Caídos. Y esto incluye trasladar los restos del dictador Francisco Franco fuera del mausoleo, algo que no quisieron o a lo que no se atrevieron sus predecesores socialistas Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero.

«Veremos la fecha y el momento de una decisión que por supuesto tomaremos», zanjó Sánchez en relación con una exhumación a la que el pasado miércoles ya puso plazo límite. Se llevará a cabo de manera inmediata y antes de agosto.

Prefería Mingorrubio

Lo peculiar de estos 43 años de debate en torno al Valle de los Caídos es que Franco nunca pidió ser sepultado en este monumento que ordenó construir en un paraje idílico de la sierra madrileña. Su intención era ser enterrado en una capilla del cementerio de Mingorrubio, cercano al Palacio de El Pardo. Es allí donde descansan los restos de su esposa, Carmen Polo. «Franco no quería de ninguna de las maneras ir al Valle de los Caídos». Lo dice con absoluta certeza Juan de Ávalos, arquitecto, pintor e hijo del escultor del mismo nombre al que se le encargó el conjunto de estatuas que embellecen el monumento en el que finalmente se enterró al dictador. De Ávalos guarda la misma estrecha relación con el Valle que mantuvo su padre, al que dos significados escultores del régimen intentaron apartar del proyecto por republicano. «En aquella época se podía ser republicano y no ser de izquierdas», explica su hijo. Según relata el arquitecto, Carmen Polo fue a visitar la capilla de Mingorrubio a raíz de que el dictador sufriera una primera hemorragia. «Cuando Franco le preguntó por el lugar, ella le respondió que era demasiado lujosa. Si la capilla ya le parecía así, me imagino que el Valle de los Caídos sería como mínimo lujosísimo», ironiza De Ávalos.

Con Franco moribundo, el Gobierno de Arias Navarro decidió dejar de lado la voluntad del dictador y acondicionar un lugar para él dentro del Valle de los Caídos. Según De Ávalos, pocos días antes del entierro se le encargó al director general de una constructora preparar la tumba. Tras la muerte, una orden del rey Juan Carlos fijó el enterramiento.

La decisión de sepultar a Franco en el Valle de los Caídos ha unido desde entonces el monumento a la dictadura, algo que el Gobierno de Sánchez considera que se puede corregir con el traslado de sus restos. La propuesta socialista de reforma de la Ley de Memoria Histórica aboga por transformar el monumento en «un Centro Nacional de Memoria para que deje de ser un lugar de memoria franquista» y reconvertirse en un espacio «de memoria colectiva democrática, y en reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura». De Ávalos tiene una propuesta ajena a la política. «Hay que defender aquello como una consecuencia del trabajo de unos artistas, ingenieros, canteros, albañiles o pintores. Allí hay mucha cultura», dice. Apuesta por la creación de un museo que guarde la documentación escrita sobre el Valle de los Caídos. Sobre los enterramientos, opina que si la familia de alguna de las más de 33.000 personas sepultadas allí no quiere que su pariente yazca bajo la cruz se le ofrezca otro emplazamiento. Y propone inscribir en el mármol negro que decora ambos lados de la entrada de la basílica los nombres de los fallecidos y enterrados allí, murieran en un bando o en el otro.

De Centro de Memoria a «Valle de Cuelgamuros»

El Gobierno aboga por convertir el Valle en Centro Nacional de Memoria, «abierto a la cultura de la reconciliación». Las propuestas van desde convertir el lugar en un cementerio como el de Arlington (Albert Rivera) hasta desacralizar el monumento, propone IU, y rebautizarlo «Valle de Cuelgamuros». Quien más lejos ha llegado es el senador de Compromís Carles Mulet, que pide la demolición para no dejar «reminiscencias».