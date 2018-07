Pablo Casado: «No hay ningún otro candidato que pueda garantizar un partido unido»

0

La Voz de Galicia

madrid / colpisa 01/07/2018

Pablo Casado (Palencia, 1981) cree que a su generación le ha llegado la hora de «asumir responsabilidades» y apuesta por recuperar las señas de identidad del PP: «defensa de la libertad, la unidad de España, las víctimas del terrorismo, la honestidad y la familia».

-Hay quien sospecha en el PP que hace mucho que usted tenía pensado optar a la sucesión.

-Sí, exactamente desde la comida del domingo (17 de junio) hasta el día siguiente.

-¿No ha sido siempre una de sus ambiciones?

-Fue algo del fin de semana. Y ahora me alegro de haber dado el paso, porque si yo no estuviera, no habría una vía que evitara la fractura absoluta del partido. Y un partido que se parte, es un partido perdedor.

-¿Ni Soraya Sáenz de Santamaría ni María Dolores de Cospedal pueden garantizar la unidad del PP?

-Bueno, yo he vivido estos últimos diez años lo que habéis vivido vosotros. Sí puedo decir que mi candidatura no es de ninguna familia, territorio o generación. Es una candidatura para recuperar 11 millones de votos. Y para eso hay que hacer una unión del partido, también con su pasado, y una operación de ensanchamiento del espacio electoral. Y creo que soy el único que puede garantizar un partido unido.

-Dicen que cuenta usted con el apoyo del entorno de Aznar.

-Si Aznar lleva fuera de la política muchísimos años… Yo quiero ser el candidato de las bases, no de los notables. He sido jefe de Gabinete de Aznar y portavoz de Rajoy. Y me honra. Hay gente que ha sido ministra con Aznar o alcalde y reniega de él. Pues, problema suyo. Yo no reniego ni de uno ni de otro. Estoy tremendamente orgulloso.

-¿Ha faltado contundencia en Cataluña o la política antiterrorista?

-Todas las cosas que voy a decir, las he dicho siendo portavoz. Yo no estaba de acuerdo con los beneficios penitenciarios a etarras. No estaba de acuerdo con ser simpáticos y hacer operaciones diálogo con independentistas. Yo he dicho que hay que recuperar el delito de sedición impropia, el de convocatoria ilegal de referendo y el recurso previo de inconstitucionalidad.

-¿Cree que su Gobierno fue poco ambicioso y debió hacer más?

-No, salvó a España de un rescate. No nos ha dado tiempo o no nos han dejado o no tuvimos la información suficiente para afrontar ciertas cuestiones. Por ejemplo, en Cataluña la operación diálogo fue un fracaso. Es evidente, nadie lo niega. El 155 había que haberlo aplicado antes.

-¿Y esto lo ha hablado con la exvicepresidenta del Gobierno, que estaba a cargo de este asunto?

-No, yo no estaba en el Consejo de Ministros. Cada uno tiene que ser consciente de sus responsabilidades.

-En el PP se dice que usted en términos de «márketing» puede ser el factor sorpresa.

-Yo veo candidaturas que son más sorpresa que yo, porque llevaban varios años sin pisar una sede. Yo me las he recorrido todas.

- ¿Está hablando de Santamaría?

-No. Digo que de recorrer sedes y dar la cara, nadie me da lecciones.

-Ha hablado de «presiones a cargos» en estas primarias. ¿De qué actuaciones tiene constancia?

-Lo que pido es que se deje votar en libertad, que a nadie se le diga «Me vas a votar porque yo te he puesto», o «Tienes que decir que esta provincia es nuestra».

-En caso de perder, ¿cierra la puerta a ser candidato en las elecciones autonómicas y municipales?

-Sí, porque creo que el partido tiene que salir con un proyecto unido.