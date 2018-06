ERC expulsa a Puigcorbé por maltratar a sus subordinados

0

redacción / la voz 29/06/2018 05:00 h

ERC presentó a Juanjo Puigcorbé como su fichaje estrella en Barcelona para las últimas elecciones municipales. Ayer, los republicanos y el actor firmaron su acta de divorcio. Los argumentos de ERC para defenestrarlo están en un polémico informe filtrado a la prensa en el que se acusa a Puigcorbé de actitudes de «soberbia y menosprecio» hacia los trabajadores de la Diputación que estaban a su cargo en el área de Cultura, que gestionaba el artista catalán.

La salida del fichaje estrella de ERC no es una sorpresa, si las razones. El pasado 8 de junio, Puigcorbé anunciaba en un escueto comunicado que renunciaba a todos sus cargos en el ente provincial y en el Ayuntamiento de Barcelona por motivos personales. Y así estaban las cosas hasta que El Periódico publicó el miércoles el contenido del informe, que dejaba en muy mal lugar a Puigcorbé. El texto en cuestión, realizado por una empresa externa al organismo provincial, describe al intérprete como un hombre capaz de «generar situaciones emocionales que afectan al colectivo de trabajadores». También lo acusa de infravalorar y contradecir las decisiones de los técnicos y de actuar con «menosprecio, soberbia, poder y autoridad».

Alfred Bosch, el líder de los republicanos en Barcelona, una vez tuvo en su poder la información, pidió a Puigcorbé que abandonase sus cargos, cuestión que el actor aceptó hasta que el contenido del informe se hizo público, lo que hizo reconsiderar su postura. Revocó su renuncia y decidió continuar como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Barcelona. «Dentro de unos días todo el mundo verá qué ha pasado y creo que será muy clarificador. Todos podemos adivinar lo ocurrido», declaró Puigcorbé ayer, quien puso en duda la veracidad de los hechos descritos en el informe.

Valores republicanos

«Los hechos relatados no encajan con los valores republicanos que defendemos y queremos expresar nuestro rechazo y condena a estas actuaciones», señalaba ERC en un contundente comunicado, en el que daba por rota su relación política con el actor.

«Esperamos que no se eche para atrás en la renuncia que firmó hace tres semanas», señalaban fuentes de ERC, que deseaban un gesto del actor. Este no se produjo. El tema se iba a tratar en el pleno de la Diputación de Barcelona celebrado ayer, pero finalmente se retiró del orden del día. El segundo intento podría visualizarse hoy, en el pleno del ayuntamiento de la ciudad condal, donde Puigcorbé es concejal. Pero salvo cambios inesperados, no se irá, a pesar «del interés que ha manifestado alguno en que me marche», según la versión aportada por el actor.