El Supremo abre la vía para inhabilitar a Puigdemont y a la cúpula del «procés»

La Voz de Galicia mateo balín

madrid / colpisa 28/06/2018 05:00 h

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmó ayer los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 11 investigados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia en la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña en la que otros doce líderes independentistas están investigados. La decisión de los tres magistrados abre la puerta a la inmediata inhabilitación cautelar de aquellos diputados que permanecen en prisión provisional o tienen dictados autos de encarcelamiento, según marca la ley para delitos de especial gravedad como la rebelión. Una resolución que tendrá que dictar el juez Llarena en los próximos días. Los magistrados de la Sala de Apelaciones consideran «suficientemente razonable» calificar los hechos como delito de rebelión porque existió «un alzamiento» con un uso «torticero» del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley. Además, en cuanto a la malversación de la que se acusa también a 14 de los investigados, dicen que hubo «un sistema de engaño» que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referendo ilegal de 1 de octubre.

De esta manera, la resolución permite la inhabilitación cautelar de sus funciones tanto del expresidente de la Generalitat como de todos los exconsejeros de la cúpula independentista que siguen siendo diputados. Pueden ser suspendidos porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite adoptar esta decisión a quienes ocupen cargos públicos y siempre que se haya dictado auto de procesamiento, el investigado se halle en prisión provisional e incurra en los delitos de terrorismo o rebelión. Como consecuencia no podrán votar ni por delegación. En la práctica significa que la exigua mayoría independentista del Parlamento catalán pierde los cinco votos de los diputados presos, que lo tenían delegado.

Cinco en prisión y dos huidos

De los siete diputados autonómicos afectados, cinco están en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez) y otros dos están huidos (Carles Puigdemont y Antoni Comín), pero sobre ellos pesa orden de ingreso en prisión. Si Llarena así lo decide serán suspendidos de sus cargos en la Cámara autonómica, aunque no tendrán que dejar el escaño hasta que haya condena firme.

La rebelión ha estado muy presente en el auto de la sala, que reitera la constatación de actos de violencia encaminados a la consecución de una finalidad consistente en la celebración de un referendo, prohibido por el Tribunal Constitucional y que, según el plan conformado, «era un elemento previo e imprescindible para la declaración unilateral de independencia».

Rebelión sin armas

Afirma la sala que, aunque el término rebelión evoca los pronunciamientos militares ejecutados ordinariamente con armas, el artículo 472 del Código Penal no exige para ello el empleo de las mismas, pues el mero hecho de que los autores hayan llegado a esgrimirlas constituye un elemento de agravación de la conducta descrita en el tipo básico, elemento contemplado en el artículo 473. «Así pues, aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebelión sin armas. No se opone a ello la existencia en el Código Penal cuando se cometa con armas, pues no suponen otra cosa que previsiones legales para los casos más graves», subraya la sala en respuesta al procesado Jordi Cuixart, que se refería en su recurso como ejemplos de rebelión a los alzamientos militares de 1936 y de 1981.

Por otro lado, añade que existen indicios suficientes de que se llevaron a cabo actos de violencia, al menos, aunque no los únicos, en los días 20 de septiembre y 1 de octubre. La violencia, precisa el tribunal, se ejerció sobre las personas, como se puede comprobar con el número de heridos; y sobre las cosas, lo que resulta valorable como amenaza de inmediata violencia contra las personas. La sala explica que los ciudadanos pueden manifestarse en defensa de un determinado proyecto político en ejercicio de su libertad de expresión, pero no pueden alzarse pública y tumultuariamente con la finalidad de impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes porque en esos casos su conducta puede ser constitutiva de un delito de sedición. Una segunda vía para castigar con elevadas penas de prisión a los acusados si el delito de rebelión es rechazado por el tribunal juzgador.

Artadi coincide con Ponsatí en que en la pasada legislatura «no todo se hizo bien»

La consejera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, coincidió ayer con la exconsejera huida a Escocia Clara Ponsatí, quien en los últimos meses puso en duda decisiones del Gobierno cesado y del independentismo, en que: «Es cierto que todo no se hizo bien».

Ponsatí había afirmado que el Gobierno de Puigdemont jugó al póker con el proceso soberanista e iba «de farol», y recientemente acusó al PDECat y a ERC de estar más preocupados por sus posiciones y sus nóminas que por el soberanismo. En una comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento catalán, Artadi ha defendido que Cataluña avanzó en la pasada legislatura hacia la independencia, pero no logró «todos» los objetivos. Y ha admitido que el Ejecutivo catalán tiene «parados» los planes que tenía para los líderes soberanistas en el extranjero, como el consejo de la república.