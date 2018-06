«Soraya é pequena, pero xunta moita máis xente»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia alberto mahía

a coruña / la voz 28/06/2018 05:00 h

Soraya Sáenz de Santamaría llegó a la sede coruñesa del PP como los toreros, en una furgoneta. Un regalo que le hizo Fátima Báñez para recorrer juntas España en busca del voto de los afiliados. Presumió de hacer una campaña inédita, «con cero euros de presupuesto», y de tener un aspecto que le hace «más interesante, aunque menos joven» que cuando conoció hace 15 años a Bea Mato, que también estaba en el acto.

La candidata a presidir el PP bajó de la furgoneta junto a Fátima Báñez y ahí estaban para recibirlas Núñez Feijoo, Bea Mato y Diego Calvo. Caminaron juntos hacia la sede del PP, parándose cada rato para hacerse fotos con la gente que se lo pedía.

Atendió a los medios en el portal y la primera pregunta no se la hizo un amigo: ¿Qué me dice de que solo el 7 % de los afiliados se hayan inscrito para poder votar? Sáenz de Santamaría primero pidió el «máximo respecto» para todos aquellos «que quieren participar en el proceso» y luego atacó al líder de Ciudadanos. «Mirando en las hemerotecas he encontrado que al señor Rivera le han votado 5.900 personas y no creo que nadie se haya planteado su legitimidad para ser el cuarto partido de la Cámara», dijo la candidata. Aun así, Santamaría reconoció que una vez pasado el congreso «habrá que trabajar para ampliar la base» del partido con una campaña de afiliación en la que la cuota no sea un obstáculo «para participar y opinar». Un guiño a los jóvenes y a los pensionistas, quienes deberían tener «una cuota simbólica»

Núñez Feijoo le ha echado una mano respecto a la baja participación de los afiliados a la hora de inscribirse para poder votar. «Son unas normas muy estrictas en plazo, ha habido muy poco tiempo y hemos exigido que estén al día con las cuotas», matizó el presidente gallego. Añadió Feijoo que «cuestión distinta, discutible y entendible es si los plazos fueron cortos o más estrictos o si el congreso se anunció con más o menos antelación».

Dicho lo cual, subieron al cuarto piso en el que se encuentra la sede coruñesa del PP, donde no cabía ni una mosca ni una fea palabra. «Soraya é pequena, pero xunta moita máis xente», dijo un alcalde de la zona centro de la provincia para que se le escuchara. Se dirigió a los presentes en una sauna, en una habitación con cerca de 200 personas. A todas ellas les animó a sumarse a su candidatura. Lo hizo sin meterse con los contrincantes. Ni los nombró. Tras abanicar a Feijoo para la foto y porque hacía un calor ahí dentro de mil demonios, dijo que se presenta porque tiene «energía, experiencia, rigor y creo que puedo ganar». Dio caña a Sánchez a destajo y defendió ser «del PP que fundó Fraga», el de «centro derecha».