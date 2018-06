Desplome en Galicia, que presenta el porcentaje más bajo de toda España

0

La Voz de Galicia f. b.

madrid / la voz 27/06/2018 05:00 h

La cifra del número de afiliados del PP inscritos para participar en el proceso de primarias todavía no será oficial hasta mañana, pero apenas oscilará respecto al número que ofreció ayer Génova: 66.384, que supone apenas un 7,63 % de los 869.535 que hay en el censo.

¿A qué se debe este porcentaje tan pobre?

Existen varias razones. En primer lugar, parece claro que el PP no ha logrado movilizar a sus bases, de lo que puede extraerse que los candidatos no tienen suficiente tirón. De todo modos, existen otras razones de peso. En primer lugar, el mecanismo es muy farragoso y no fomenta la participación. «Es la herencia de Cifuentes», apuntaba un dirigente gallego, destacando que habían caído en la trampa de imitar procesos de otras formaciones políticas, cuando ellos tienen un asentamiento y unos ritmos totalmente distintos. El afiliado que quiere votar tiene que acudir dos veces a una sede del partido. La primera, para preinscribirse; la segunda, para votar. Pero existe otro motivo de peso que explica que la participación se sitúe por debajo de los diez puntos: el censo de afiliados es irreal. Varios de los dirigentes de Génova ya apuntaban que la base de datos que manejaban en el partido respondía muy poco a la realidad. Se tratan de los números previos a la crisis económica y, consecuentemente, cuando el PP y el PSOE se repartían el pastel casi en exclusiva.

¿Por qué el censo de afiliados no está actualizado?

No interesaba. Nadie se preocupó. Muchos de los militantes dejaron de abonar su cuota hace años, por lo que no tenía sentido que siguieran engrosando la lista. A ello, hay que sumarle el número de fallecidos, sin duda, superior al de altas. Maíllo admitió ayer que la cifra de 869.535 afiliados que manejaba Génova presenta alguna «disfunción», principalmente por estos dos motivos. En la dirección esgrimen que la convocatoria del congreso extraordinario les sorprendió en plena actualización de su base de datos. A modo orientativo, la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes depuró su censo hace dos años, en donde pasó de los 90.000 a 68.000 reales.

¿Qué comunidades tienen más y menos inscritos?

Los compromisarios que enviará cada circunscripción a Madrid para la decisiva segunda vuelta no variará, pero el número de preinscritos para votar en la primera vuelta da pistas de las comunidades en las que el proceso ha tenido mayor tirón. La Rioja es la que cuenta con un mayor porcentaje: un 37,36 %, seguida de Navarra (28,61 %) y Castilla y León (13,48). En el otro extremo se encuentra Galicia, en donde apenas se ha movilizado el 4,17 % de los afiliados, una clara muestra de la fuerza que ha perdido el proceso de primarias en la Comunidad tras el anuncio de Feijoo de que concluiría su mandato en la Xunta. El segundo porcentaje más bajo lo presenta Canarias, con solo un 4,78.