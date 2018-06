El Gobierno vuelve a cuestionar la puesta en libertad de los miembros de La Manada

0

La Voz de Galicia Europa Press

26/06/2018

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rehusado hacer una valoración a la decisión de la Audiencia de Navarra de otorgar la libertad provisional bajo fianza de los integrantes de La Manada, pero ha asegurado que «lo normal» en casos «tan graves» como este es que los condenados continúen en prisión hasta cumplida la mitad de la pena.

«Puede haber matices que se me escapen y no voy a criticar la resolución de puesta en libertad porque respeto la justicia», ha insistido el titular de Interior en una entrevista en Telecinco.

El ministro, no obstante, ha recordado que cuando hay una sentencia condenatoria en primera instancia y otra por delitos graves, «lo normal es que se prorrogue la prisión hasta la mitad de la pena impuesta», es decir, cuatro años y medio en este caso. «Esto es lo objetivo estadísticamente», ha indicado Grande-Marlaska, no sin advertir que «hay casos y casos» y que este de 'La Manada' «quizás» contenga una circunstancia especial que él desconoce. «Igual hay algún punto que se me escapa, esto solo es un dato objetivo», ha añadido.

Sobre la alarma social por este proceso judicial, el ministro del Interior ha indicado que las mujeres y las víctimas de delitos sexuales y de las violencias machistas tienen que saber que «todas» las instituciones del Estado están interesadas en protegerlas porque cuentan con personal «competente y preparado».