El Prenda, líder de La Manada, acude a firmar al juzgado: «El recibimiento de la gente ha sido increíble»

Los usuarios de las redes sociales se movilizan, apelando unos a la ética y otros, directamente, a la fuga de anunciantes

No se les ha quitado nunca el ojo de encima, desde que la propia víctima los acusó de haberla violado en un portal de Pamplona hasta que el tribunal estimó condenarles por abuso sexual y no por agresión, desde que declararon detalladamente su versión ante el juez hasta que el pasado viernes, previo pago de la fianza fijada, salieron en libertad con la atención de toda España puesta en cada uno de sus movimientos. Ninguno de los cinco miembros de la Manada puede comunicarse con la denunciante ni entrar en la Comunidad de Madrid. Así lo establece la provisional. Pero por las redes sociales ya circula un rumor que ha desatado toda las alarmas: José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero podrían estar negociando una entrevista en algún programa de televisión. De ser cierto, tendría que grabarse obligatoriamente fuera de la capital, pero parece que los condenados no tendrán fácil aportar su versión de los hechos en horario de máxima audiencia: los internautas ya se han puesto en pie de guerra. El boicot, sin estar siquiera confirmado el tema, ya está en marcha.

