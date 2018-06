Llamada masiva contra una posible entrevista en televisión a los miembros de la Manada

0

La Voz de Galicia M.V.

25/06/2018 12:22 h

No se les ha quitado nunca el ojo de encima, desde que la propia víctima los acusó de haberla violado en un portal de Pamplona hasta que el tribunal estimó condenarles por abuso sexual y no por agresión, desde que declararon detalladamente su versión ante el juez hasta que el pasado viernes, previo pago de la fianza fijada, salieron en libertad con la atención de toda España puesta en cada uno de sus movimientos. Ninguno de los cinco miembros de la Manada puede comunicarse con la denunciante ni entrar en la Comunidad de Madrid. Así lo establece la provisional. Pero por las redes sociales ya circula un rumor que ha desatado toda las alarmas: José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero podrían estar negociando una entrevista en algún programa de televisión. De ser cierto, tendría que grabarse obligatoriamente fuera de la capital, pero parece que los condenados no tendrán fácil aportar su versión de los hechos en horario de máxima audiencia: los internautas ya se han puesto en pie de guerra. El boicot, sin estar siquiera confirmado el tema, ya está en marcha.

«Al parecer varias televisiones ya están negociando entrevistas con miembros de LA MANADA. Su excusa: la libertad de expresión. El resultado: los van a hacer millonarios. BOICOT A LOS ANUNCIANTES DE ESOS PROGRAMAS. ¡Pásalo!», denunciaba este sábado a través de Twitter la periodista y escritora Rosa Montero.

La llamada acumula ya más de 30.000 «Me gusta» y más de 35.000 retuiteos. Y no es la única voz pública que ha puesto sobre aviso a los internauras. La portavoz del PSOE en el Congreso Adriana Lastra, la diputada socialista Ángeles Álvarez, el portavoz de Facua Rubén Sánchez o los periodistas Javier Gallego y Mariola Cubells se han unido a la advertencia, apelando unos a la ética y otros, directamente, a la fuga de anunciantes.

Me ha llegado un mensaje advirtiendo de que hay cadenas de tv solicitando entrevistas a #LaManada. Supongo, espero, deseo, que sea un bulo. Y si es cierto, #Boicotalosprogramasyanunciantes #YaEstáBien #BastaYa #NoEstásSola — Adriana Lastra (@Adrilastra) June 23, 2018

Me mandan esto: “Varias televisiones ya están negociando entrevistas con miembros de LA MANADA. Su excusa: la libertad de expresión. El resultado: los van a hacer millonarios.

BOICOT A LOS ANUNCIANTES DE ESOS PROGRAMAS.

¡Pásalo!” — Angeles Alvarez (@AAlvarezAlvarez) June 23, 2018

Si algún programa de tv negocia pagar a los miembros de La Manada por una entrevista, deberían valorar que minutos después de que se emita, circulará por WhatsApp, Telegram, Twitter y Facebook la lista de sus anunciantes. Millones de consumidores serán llamados al boicot. — Rubén Sánchez - Timocracia.com (@RubenSanchezTW) June 23, 2018

Si una televisión entrevista a alguno de los miembros de La Manada estarán dañando a la víctima y dando la oportunidad a violadores de cargar contra ella. Sería una nueva agresión asquerosa e imperdonable. — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) June 24, 2018

Entrevistar a los vecinos, familiares, entorno de La Manada para que cuenten su entusiasmo con la sentencia. Me pregunto si era eso lo que querían cuando querían ser periodistas... — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) June 23, 2018

Alerta el boicot preventivo de las consecuencias económicas de sentar en un plató a los sevillanos. Hay precedentes de ello: en abril del 2012, Telecinco se vio obligado a cancelar La Noria después de que los anunciantes le diesen la espalda y su audiencia cayese en picado tras la emisión de una entrevista a la madre del Cuco, condenado por haber participado en la desaparición y asesinato de Marta del Castillo.

El que sí es habitual en las tertulias de actualidad es Agustín Martínez, abogado de cuatro de los miembros de la Manada. Este sábado participó rodeado de muejeres en el debate de Liarla Pardo, en la Sexta, donde se quejó de una «clara superioridad femenina». La activista feminista Zúa Méndez, sentada a la mesa, no dudó en responderle de forma tajante: «Estamos en el mismo número, pero al revés que estaba la víctima aquella noche, eran cinco contra una y ahí sin embargo no ve ninguna superioridad».