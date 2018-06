Sánchez se entrevistará con Macron y con Merkel para unirse al núcleo duro de la UE

0

La Voz de Galicia

22/06/2018

Pedro Sánchez tiene la ocasión de demostrar en los próximos días cuál es el papel que quiere desempeñar en la conformación de la política de la UE y hasta qué punto está dispuesto a intentar que la voz de España se oiga en Europa. Pero ha decidido empezar fuerte. Mañana abrirá, con un viaje a París y un encuentro con el presidente francés, Emmanuel Macron, una breve pero significativa gira que le llevará a reunirse el martes con Angela Merkel en Berlín y el lunes 2 de julio con el primer ministro de Portugal, António Costa. Entre medias, participará en el Consejo Europeo de la próxima semana y, antes, en el encuentro informal convocado a petición de la canciller alemana por el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker.

Las citas tendrán poco de protocolario. El secretario general del PSOE ha llegado a la presidencia del Gobierno en un momento de gran importancia para el futuro de la Unión Europea. Y lo urgente, ahora, es el debate sobre la política de asilo y la política migratoria. Los ánimos no pueden estar más caldeados. Eso explica, precisamente, que Juncker haya querido celebrar este sábado un encuentro con los países más afectados por los flujos de migrantes -entre ellos, Francia, Alemania, España, Italia, Grecia, Bulgaria, Austria y Malta- para intentar llegar a la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la semana próxima con parte del trabajo hecho. Pero no será fácil.

El Consejo Europeo del 28 y 29 de junio estaba llamado a revisar el sistema Dublín, que establece qué país es el competente para tramitar las solicitudes de asilo, y a dotar a la UE de un mecanismo permanente para responder a crisis como la que se vivió en el 2015 con la llegada de cerca de un millón de personas procedentes, en buena medida, de Siria. Pero las graves discrepancias entre distintos Estados, visibilizadas hace unos días en el Consejo de Ministros de Interior celebrado en Luxemburgo, amenazan con hacerlo imposible. Lo que está en cuestión no es solo la política de asilo (es decir, la atención a los refugiados que huyen de guerras y persecuciones) sino la política migratoria en su conjunto.

Control y reparto

El Gobierno austríaco, de conservadores y ultraderecha, asumirá el 1 de julio la presidencia rotatoria de la UE y se ha marcado como prioridad ser más duro. Hace uno días, su canciller, Sebastian Kurz, anunció su intención de crear un frente antiinmigración Berlín-Viena-Roma aprovechando la brecha que se la ha abierto a Merkel en esta materia con su ministro del Interior, el líder de la bávara CSU, Horst Seehofer.

Sánchez aspira a formar parte de otro eje, «más moderado», con la propia canciller alemana y Macron. Se trata, dicen fuentes socialistas, de pasar a la acción tras la simbólica decisión de ofrecer España como puerto de llegada del barco Aquarius ante la negativa de Italia y Malta de hacerse cargo de las más de 600 personas rescatadas frente a la costa de Libia. «Hemos hecho un gesto ante una emergencia humanitaria, pero un gesto no resuelve el problema. Francia, Alemania y España tienen que presionar para que haya una solución europea; tiene que haber una política de control de fronteras pero también de reparto de los que llegan», remarcan desde el grupo socialista en el Parlamento comunitario.

Una de las propuestas que estudia la UE -que ya en el 2015 llegó a un polémico acuerdo con Turquía, y luego con Libia, para frenar la llegada de migrantes a cambio de ayudas económicas- es la creación de «plataformas regionales de desembarco» fuera del bloque para clasificar como refugiados o no a las personas que sean rescatadas en el mar antes de que entren en suelo europeo, según un primer borrador avanzado por AFP. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, cree que es una opción digna de análisis. «Depende de cómo se haga, puede contribuir a controlar unos flujos que van a ir en aumento; lo que no podemos hacer es no hacer nada», argumentó ayer en la cadena Ser.

Esta cuestión será, sin embargo, un elemento de tensión entre el PSOE y Podemos. No en vano, Pablo Iglesias ya ha reclamado a Sánchez que la rechace por tratarse de una «medida insolidaria y contraria al derecho humanitario».

Susana Díaz exigirá al presidente lo mismo que a Rajoy

Después de Iñigo Urkullu, que pasará por la Moncloa el próximo lunes, y de Quim Torra, que tiene hora el 9 de julio, será el turno del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, citado el 17 de julio, y de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el 23. Pedro Sánchez completará con ellos la ronda con las que él ha calificado como las «comunidades históricas». Serán reuniones con enfoques diferentes, porque la política penitenciaria tendrá un lugar preferente en la agenda de los encuentros con el lendakari, por los presos de ETA, y con el presidente de la Generalitat, por los dirigentes independentistas encarcelados. No así en los encuentros con Núñez Feijoo y Susana Díaz, con quienes la financiación autonómica será el asunto estrella.

Sobre todo tras el anuncio del presidente del Gobierno de que no va a encarar la reforma del sistema en esta legislatura porque en dos años no hay tiempo para alcanzar un acuerdo con posiciones de partida de cada Gobierno autonómico tan diferentes. Un planteamiento que primero decepcionó y después enfadó a los líderes territoriales, sin distinción de color político porque los socialistas también se sintieron defraudados.

Susana Díaz, vieja rival de Sánchez en su pugna por hacerse con el liderazgo del PSOE, anunció ayer mismo que va a llevar a la Moncloa las mismas exigencias que planteó a Mariano Rajoy respecto a la financiación, deficitaria en Andalucía en 4.000 millones de euros anuales, según los cálculos de la Junta. La presidenta señaló que el hecho de que Sánchez sea socialista como ella no va a moderar su postura porque ni ella ni el PSOE andaluz son «franquicia» de nadie, y garantizó que defenderá los intereses de su tierra «cueste lo que cueste» y siempre exigirá «lealtad con Andalucía» gobierne quien gobierne.