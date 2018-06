Los candidatos del PP se lanzan a por los notables y los barones territoriales

0

22/06/2018

La campaña de los siete aspirantes a liderar el PP no arrancará oficialmente hasta mañana, una vez que el comité organizador del proceso valide los avales presentados por cada uno de ellos y los declare oficialmente candidatos, pero parece que no hay ni un minuto que perder. Ayer los siete al completo se lanzaron a la carretera para participar en entrevistas de televisión, tertulias de radio y todo tipo de actos con afiliados, una agenda a rebosar que se alargará hasta el próximo 5 de julio, cuando los afiliados escojan con su voto a los dos finalistas.

Los notables del partido jugarán un papel importante en estas primarias. Todos los candidatos quieren contar para sus proyectos con el mayor número de apoyos de las caras conocidas del PP, tanto de los exministros que hasta hace unos días campaban por la Moncloa como de los barones territoriales. Estos últimos pueden resultar especialmente decisivos, debido a la gran influencia que tienen algunos sobre los afiliados en sus respectivas zonas.

Todos y cada uno de ellos buscan el proyecto ganador, ya que en estos procesos rara vez salen bien parados los derrotados. Así las cosas, las dos grandes favoritas, la ex secretaria general del partido y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, son las que han logrado aglutinar un mayor número de apoyos visibles hasta el momento.

Cospedal, la hasta ahora mano derecha de Rajoy en el partido, cuenta en su equipo con los exministros Juan Antonio Zoido, Dolors Montserrat, Isabel García Tejerina y Rafael Catalá. Sorprende en especial el apoyo de este último, ya que el antiguo titular de Justicia siempre había estado encuadrado dentro de los sorayos, pero la relación pudo empezar a romperse con discrepancias entre uno y otra a la hora de atender al desafío secesionista en Cataluña que le estalló en las manos al anterior Gobierno, precisamente, la gran misión encomendada por Rajoy a Sáenz de Santamaría. Además de estos miembros del anterior Gabinete, Cospedal también disfruta del respaldo público del presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, y de la diputada Alicia Sánchez-Camacho, con gran ascendencia en Cataluña.

La otra mitad del Gabinete

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha logrado reclutar para su equipo a los exministros Fátima Báñez, Álvaro Nadal, Íñigo de la Serna e Íñigo Méndez de Vigo, así como al líder del PP en el País Vasco, Alfonso Alonso, y a su homólogo en Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.

El último en la terna de favoritos, Pablo Casado, no ha sido capaz de reclutar a primeros espadas, pero sí cuenta con un equipo numeroso y joven en el que destacan el vicesecretario del PP Javier Maroto y la vicepresidenta del partido en Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Algunos de los líderes más importantes de la formación de centroderecha no han querido decantarse. Prefieren aguardar a conocer los proyectos con los que cuenta cada uno de los aspirantes para tomar parte. Entre ellos el titular de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que reconoció que ha hablado con los tres grandes favoritos, si bien por el momento prefiere mantener una posición de absoluta neutralidad.

Al presidente gallego se refirió ayer Sáenz de Santamaría en una de sus múltiples entrevistas, recordando que todas las encuestas la situaban junto a Feijoo como la mejor candidata para reconquistar la Moncloa. «Eso está ahí y creo que hay que valorarlo. Somos un partido de Gobierno y no se trata solo de ganar un congreso», comentó en su paso por los micrófonos de la Cope.

Cospedal no se quedó atrás, y también menospreció a su gran rival por ocupar el trono de Génova. «Dar la cara siempre es bueno, es duro porque te la parten, pero es bueno», afirmó en una entrevista a TVE, ensalzando su incansable defensa del PP ante los casos de corrupción.

Mientras, Casado sigue explorando el hueco entre ambas y trata de erigirse en el candidato de la unión. «No hay que esperar al futuro, sino que hay salir a conquistarlo», exclamó ayer en León.

El abogado que reveló los papeles de Bárcenas cree que este los alteró para dañar a Cospedal

El abogado Jorge Trías, el hombre que desveló los papeles de Bárcenas y los sobresueldos que supuestamente se repartía la cúpula del PP, cree que Dolores de Cospedal nunca percibió cantidades en negro. Para el exdiputado popular, fue el propio Bárcenas quien manipuló uno de los catorce folios del cuaderno que contienen los famosos papeles sobre la caja B para que la secretaria general apareciera como receptora de dos pagos de 7.500 euros. «Había un hecho evidente, Cospedal y Bárcenas se odiaban», recalcó ayer Trías, durante la presentación en Madrid de su libro El baile de la corrupción.

Según el letrado, la número dos del PP intentó echar al extesorero en varias ocasiones, pero él siempre contó «con el sostén» de Mariano Rajoy. De ahí que Bárcenas, en represalia, hubiese alterado la página de la contabilidad del partido donde aparece Cospedal. El mismo folio que las pruebas periciales señalaron que habían sido manipulado.

«Pésima gestora»

No obstante, Trías fue muy crítico con la exministra de Defensa, de quien dijo es una «pésima gestora», que «se dejó partir la cara por cosas que no debería». En su opinión, fue un error negar la corrupción del partido y tratar de quitar hierro a un caso «lacerante» como Gürtel, que acabó con el Ejecutivo del PP y la carrera política de Rajoy. «Esto no podía pasar impunemente y la sentencia ha sido letal», apuntaló.

Trias, que se dio de baja del PP en el 2012 tras 17 años, narra lo que el expresidente siempre negó, que estaba al tanto de lo que sucedía en la trama Gürtel. Y lo hace desvelando las cuatro reuniones que tuvo en la sede del PP con Rajoy.

Los afiliados «morosos» pueden ponerse al día con el pago de 20 euros

Una de las grandes claves de este proceso de primarias en la elección del próximo dirigente del PP está en los afiliados. Con su voto en urna ellos son los que decidirán a los dos candidatos finalistas, y ellos también tendrán la responsabilidad de elegir a los compromisarios que los representarán los próximos 20 y 21 de julio en Madrid en el congreso extraordinario del que saldrá el sucesor de Mariano Rajoy y, en consecuencia, líder de la oposición. Los dos únicos requisitos que recoge el reglamento para que puedan votar es acudir a una de las sedes antes de las 14.00 horas del 25 de junio para registrarse en uno de los formularios que ha habilitado la comisión organizadora y estar al corriente del pago de la cuota que exige el partido. Este último apartado estaba causando auténticos quebraderos de cabeza, ya que la grandísima mayoría de los 869.000 afiliados que tiene registrados Génova en su base de datos dejaron de hacer los pagos, algunos hace mucho tiempo. Para enmendar el asunto y favorecer la participación, la comisión organizadora, que se encarga de arbitrar estas primarias, ha decretado que cada afiliado que abone 20 euros tendrá derecho a votar el próximo 5 de julio.

Impulso de la participación

Con la adopción de esta medida, desde la dirección del partido confían en superar el 10 % de participación que estimaban unos días atrás, una cifra para la que se basaron en otros congresos regionales celebrados hasta la fecha, saldados todos con números muy pobres. Por el momento Génova no facilita datos del número de afiliados que están al día a la espera de que se cierre el plazo el próximo día 25.

Pablo Casado es el candidato que ha realizado un mayor hincapié en este aspecto. Si el miércoles, coincidiendo con el partido del Mundial, subió un vídeo a la red con la camiseta de la selección con el dorsal 5.000, el número de avales que presentó, ayer subió otro en el que explica con detalle todos los pasos que tienen que completar los afiliados para poder depositar su voto en la urna.

El presidente de Nuevas Generaciones, el gallego Diego Gago, también ha colgado un vídeo en Internet con el que trata de espolear a los más jóvenes del partido a participar en el proceso.

La campaña oficial arrancará mañana una vez que el comité organizador valide los avales. Sáenz de Santamaría, Cospedal y Casado parten con mucha ventaja respecto a los otros cuatro candidatos.