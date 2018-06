Dos nuevos «trabucazos» en la carrera de Pablo Casado el día que presenta sus avales para presidir el PP

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz Agencias

Madrid 20/06/2018 10:16 h

Apenas unas horas antes de la una de la tarde, momento anunciado por Pablo Casado para presentar sus avales en la sede del PP para optar a la presidencia del partido, varios medios publican hoy lo que él mismo definiría como un nuevo «trabucazo en su carrera.

La Universidad Rey Juan Carlos ha remitido un informe a la jueza en el que asegura que no hay rastro del supuesto tribunal ni del acta de convalidaciones de 18 asignaturas al político del PP, tal y como informa Eldiario.es. El político abulense insiste en que en ese momento «no se convalidaba en doctorados asignatura a asignatura, sino con el título de licenciado», como parte de la adaptación al plan Bolonia, según declaraba esta mañana a Atlas. Y ayer dejó caer que veía sospechoso que le hayan soltado «tres trabucazos» cuando se ha postulado para alguna candidatura: «cuando se habló de mí para la Comunidad, el Ayuntamiento y ahora para el congreso».

Pero esta no es la única noticia publicada hoy sobre esta investigación: El País avanza hoy que dos de los principales imputados en el caso del máster de Cristina Cifuentes, Enrique Álvarez Conde y Alicia López de los Mozos, aprobaron a Pablo Casado, candidato a liderar el PP, en las únicas cuatro asignaturas que supuestamente tuvo que cursar para obtener en 2009 el Máster en Derecho Autonómico y Local de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Según las firmas de las actas de notas que constan en la pieza separada del sumario que investiga la concesión del título, Álvarez Conde le evaluó en tres de ellas y López de los Mozos en la otra. Ambos le pusieron un sobresaliente en todas, pese a que no fue a clase y que solo presentó cuatro trabajos, que en total sumaban 92 folios.

Sucesores La Voz de Galicia Mariluz Ferreiro

La jueza Carmen Rodríguez-Mendel, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid acudió el pasado viernes al Congreso de los Diputados para confirmar por escrito la situación de aforado de Casado. Esta condición impide a al organismo imputar al político, por lo que tendrá que proponer al Tribunal Supremo de la irregularidad.

La investigación pretende aclarar si Casado cometió delitos de falsificación documental, prevaricación administrativa y cohecho impropio. En abril, Casado compareció ante los medios de comunicación tras difundirse las primeras informaciones con sus trabajos sobre el máster de 60 créditos en Derecho Autonómico y Local en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y los documentos sobre las convalidaciones que solicitó -un total de 40 créditos- para demostrar que hizo «lo correcto» y no recibió «ningún trato de favor». En esa comparecencia, confirmó que su director fue también Enrique Álvarez Conde, el mismo catedrático que con Cristina Cifuentes, y admitió que no fue a clase ni se examinó. «Hice lo que se me pidió», enfatizó.

Esta misma mañana, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha salido en defensa de su compañero de partido y ha asegurado que no cree que las últimas informaciones publicadas sobre su máster afecten a su candidatura a la Presidencia del partido, según informa Efe. «Casado ha dado muchísimas explicaciones», ha dicho, y «lo que sorprende» es la «actuación de la Universidad» Rey Juan Carlos. Según Maíllo, Casado tiene las asignaturas y los trabajos hechos, y fue la universidad la que le dio las convalidaciones que pidió, por lo que «debe mirarse a la universidad, no a él».