El secesionismo carga contra los hermanos Roca por ceder un espacio a la monarquía

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Olga Suárez

Redacción 19/06/2018 10:47 h

Los Reyes presidirán el próximo día 28 de junio la entrega de los Premios Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en un acto que cada año se celebraba en el Auditorio de la ciudad catalana, pero que en esta ocasión han tenido trasladar debido al rechazo de la corporación municipal a ceder dicho espacio público. El acto se celebrará en el centro de eventos del Celler de Can Roca, en el municipio de Vilablareix, y para los secesionistas catalanes ha sido peor el remedio que la enfermedad, pues la decisión de los prestigiosos chefs de ceder su «casa» a la monarquía no ha sentado nada bien en las filas independentistas. Y así se lo ha hecho saber a los cocineros catalanes el concejal de la CUP Lluc Salellas en una carta abierta publicada en su blog.

En un tono muy conciliador y más suave de lo que acostumbran, Salellas comienza el texto destacando la admiración que siente hacia el proyecto gastronómico que ha desarrollado en Gerona El Celler de Can Roca. Antes de mostrar su rechazo a la decisión tomada en favor del acto que presidirán Felipe VI y Letizia, el concejal soberanista rememora una conversación con los chefs en la Bodega en la que se habló de «derechos sociales, de desigualdades y de soberanía alimentaria, entre muchos otros temas». Compartieron, recuerda, «una perspectiva humanista que movía y mueve su proyecto». Por eso no entiende ahora la decisión tomada y confía en que no sea irreversible: pide a los cocineros que se replanteen la decisión de ceder su casa, «para que Felipe de Borbón, que justificó la violencia contra miles de catalanes, incluidos cientos de Gerona y gerundenses, pueda predicar su discurso en nuestras comarcas».

La carta continúa lanzando consignas secesionistas contra la monarquía española que hacen que su partido rechace la presencia de los reyes en la provincia española. Insiste en que los valores del rey le parecen incompatibles con «muchas de las cosas de las que hablamos aquella mañana» y advierte, ahora sí en tono más amenazador, que si los chefs acogen en su casa a los reyes «nos quedará el disenso y la crítica».

La decisión del ayuntamiento de declarar persona «non grata» al rey y «expulsarle» de Cataluña, y el detalle de no permitir la celebración del acto en la ciudad, ha sido duramente criticado por el resto de partidos. El secretario del PSC, Miquel Iceta, lo ha calficado de «gravísimo error», durante una entrevista en la Cope recogida por Europa Press: «si los catalanes quieren respeto hacia sus instituciones también deben respetar las instituciones de toda España». La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que es «demencial y absurdo» que el independentismo tenga «las manos libres» para insultar a las Instituciones del Estado.

Presencia de catalanes ilustres

Además de presidir esta gala de entrega, Felipe y Letizia asistirán también, como en años anteriores, a las actividades organizadas al día siguiente por la FPdGi para promover el espíritu emprendedor de la juventud. También este acto tiene que cambiar de ubicación en esta edición y pasar al Hotel Camiral del municipio de Caldes de Malavella, según informa Efe.

Pau Gasol, Teresa Perales y Valentín Fuster protagonizarán el debate con que se abrirá la gala el jueves 28, en la que actuarán Estrella y Soleá Morente, acompañadas por la Joven Orquesta de Extremadura. La gala contará también con la participación de galardonados de otras ediciones, como Sergio Álvarez, Leiva, Borja Ibáñez, Miriam Reyes y Auxiliadora Toledano.

Los Premios FPdGi están dotados con 10.000 euros y una reproducción de una obra del escultor Juan Muñoz y reconocen la trayectoria de jóvenes entre 16 y 35 años, así como la de una entidad que trabaje por este sector de la sociedad. Los galardonados en 2018 son Soleá Morente y el violonchelista madrileño Pablo Ferrández (Artes y Letras ex aequo), la ingeniera cacereña María Escudero y el químico sevillano Guillermo Mínguez (Investigación Científica ex aequo), el ingeniero barcelonés José Miguel Bermúdez (Empresa), la emprendedora social madrileña Arancha Martínez (Social) y la organización francesa Article 1.