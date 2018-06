El registrador más precoz pide el regreso a siete años de la jubilación forzosa

0

madrid / la voz 16/06/2018

Casi cuatro décadas después de abandonar su profesión de registrador de la propiedad en favor de la política, Rajoy solicitará su reincorporación a este cuerpo de profesionales dependiente del Ministerio de Justicia.

¿A qué se dedica un registrador de la propiedad?

Según el Colegio de Registradores de España, «el Registro de la Propiedad tiene por objeto la inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles. Las expresadas inscripciones o anotaciones se harán en el registro, en cuya circunscripción territorial radiquen los inmuebles». Son como una especie de notarios que certifican y dan validez a este tipo de compraventas. Cada zona del territorio español está adscrita a un determinado registro, donde es necesario acudir para que quede registrada la operación.

¿Cómo se convierte alguien en registrador?

Mediante oposición. Las pruebas de acceso al cuerpo de registradores están consideradas como unas de las más exigentes. Primero hay que tener una licenciatura o un grado en Derecho. Y después superar cuatro duros exámenes, aunque el último de ellos se ha convertido en un mero trámite. La media de edad de los que logran superar la prueba de acceso ronda los 30 años. Rajoy, en su día se convirtió en el registrador de la propiedad más precoz de España, al conseguir su plaza cuando aprobó las oposiciones con tan solo 24 años. El segundo más joven de España fue su hermano Enrique, fallecido hace unos años. Mercedes, le tercera de sus cuatro hermanas, también es registradora de la propiedad, y todavía ejerce en una localidad de la periferia madrileña.

¿Cuánto gana un registrador?

Rajoy siempre ha presumido de que no se dedicaba a la política movido por motivaciones económicas, ya que sus ingresos hubiesen sido superiores en caso de haber continuado al frente de su registro. Aunque en su día sí que era una actividad muy bien remunerada, los registradores, al igual que los notarios, denuncian que se ha instalado un falso mito sobre estas dos ocupaciones. Cada una de las oficinas funciona con absoluta autonomía, por lo que pueda haber algunas en grandes capitales en las que se registre una enorme actividad económica que ingresen mucho dinero, mientras otras que se encuentren ubicadas en un territorio con pocas transacciones, facturen una cantidad mucho menor. Según explica el valenciano José Alborch, el registrador «es un profesional, está dado de alta como autónomo, paga IVA y las relaciones con sus empleados no están sujetas al régimen funcionarial, si no a la legislación laboral y al correspondiente convenio». Pueden ejercer hasta los 70 años, edad de jubilación forzosa. Rajoy tiene 63, así que le quedarían como mucho siete para jubilarse.

¿Cómo se adjudican las plazas? ¿Regresará Rajoy a Santa Pola?

Tras un breve paso por Padrón y Villafranca del Bierzo, Rajoy obtuvo su plaza en la localidad alicantina de Santa Pola, en donde apenas ejerció dos años y donde nunca llegó a instalarse, ya que vivía en un hotel. A lo largo de las dos últimas décadas la ha ejercido su amigo Francisco Riquelme de forma interina. Para cambiar de destino hay que solicitarlo y se resuelven mediante concurso.