La infanta Cristina tiene intención de mantener su residencia en Suiza

La Audiencia de Palma permite al marido de la infanta viajar a Suiza para despedirse de su familia, antes de ingresar en la cárcel tras casi diez años de investigación del caso Nóos

Dicen los que lo vieron que fue un trámite frío, casi «gélido». Burocracia pura. Una simple firma ante un funcionario de la oficina de ejecutorias. No hubo pompa. Tampoco hubo testigos más allá de ocho empleados del Ministerio de Justicia tecleando en sus ordenadores. Iñaki Urdangarin, el yerno de don Juan Carlos y el cuñado de Felipe VI, estuvo menos de trece minutos en la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.

En ese tiempo no se cruzó con ninguna de las tres jueces que lo juzgaron en la Sección Primera. No hacía falta. Las tres magistradas, lideradas por la que fue la presidenta del tribunal del caso Nóos, Samantha Romero, ya habían pactado el martes que no habría ningún guiño al marido de Cristina de Borbón. Que las formas eran importantes y que iba a ser tratado como cualquier otro preso con sentencia firme. Daba igual que fuera un exmiembro de la Familia Real o un trapicheador de las calles de Mallorca. Sin ceremonias: en el documento que se le entregó, de una sola hoja, bastaba con fijarle el plazo de entrada en cualquier prisión de su elección bajo apercibimiento de que de si no se presenta a las puertas de una de las 70 cárceles españolas, se dictará orden de búsqueda y captura contra él. «Un simple trámite», en palabras de una de las personas que vio al preso más célebre estampar su rúbrica en el documento en el que se comprometía a ponerse a la sombra.

