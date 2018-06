La batalla judicial de Puigdemont contra Pig Demont

0

La Voz de Galicia Europa Press

14/06/2018 12:23 h

Un cerdo con pelo negro, flequillo y gafas de pasta. Es la imagen elegida por Pig Demont, una empresa de venta online productos alimentarios andaluces contra la que el expresidente de la Generalitat huido a Alemania ha iniciado una batalla legal. El abogado de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas ha impugnado el registro de la marca malagueña, dedicada a la distribución de jamón y bebidas, por presunta «ofensa y vejación» a la imagen de Puigdemont.

El abogado ha explicado que ya en diciembre envió un requerimiento a la Oficina de Patentes y Marcas para impugnar a la firma andaluza por considerar que la imagen es una clara caricatura del expresidente catalán y por «las similitudes fonéticas con su apellido, que no tienen autorización para utilizar». La oficina suspendió el uso de la marca y ahora el propietario de la empresa ha presentado alegaciones contra la decisión, ha explicado Alonso-Cuevillas.

La defensa de Puigdemont ha actuado contra la empresa en el ámbito de la propiedad industrial pero ha asegurado que, si sigue utilizando la marca, reclamarían por la vía civil, «y si además se producen expresiones ofensivas, se procederá por la vía penal», según ha asegurado en declaraciones a TV3.

Alonso-Cuevillas ha asegurado que Puigdemont «de este asunto se ha preocupado poco», porque tiene asuntos mucho más relevantes de los que ocuparse.

El empresario ve «humor»

El empresario Alberto González, que se ha mostrado preocupado por el futuro de su empresa, ha dicho que «el humor es fundamental en la vida, y en política por supuesto también, quizá más, y no ha habido intención de molestar».

En declaraciones a la Cope recogidas, ha dicho que el 11 de junio presentó sus alegaciones al requerimiento, en las que dice que «el logo no refleja la imagen de él, y por supuesto se pretendió llamar «Cerdo de monte» («Pig Demont»)« a la empresa, y su abogada calcula que el caso puede alargarse de una a tres semanas. Ha insistido en que el logo no es su imagen sino la caricatura de un cerdo: «Que yo sepa, no tiene que tener él la propiedad de ese pelo», ha añadido en alusión a que el peinado se pueda parecer al de Puigdemont.