Una concejala del PP: «la prostitución es para feos y discapacitados»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia

13/06/2018 17:14 h

Se estaba debatiendo una propuesta del PSOE para regular la prostitución en la localidad cuando el PP, por boca de la edil Rosa María Ganso, tomaba la palabra para argumentar su postura en contra de la moción: «hay personas con discapacidad que utilizan estos servicios porque no les queda otro remedio» o «hay personas que en la vida han nacido feos y no tienen posibilidad de utilizar estos servicios”, fueron algunos de los argumentos esgrimidos por la concejala y que dejaron al resto de la corporación con la boca abierta. “No somos todos rubios, guapos y bonitos” -prosiguió Ganso-. «Vale -añadía la concejala-, uno de cada tres hombres es putero, ¿pero sabe usted cuál es su situación familiar?».

Una concejala del PP de Pinto justifica la prostitución como un servicio para los “feos” y los “discapacitados” 😔 pic.twitter.com/smhpz2VzfK — Podemos Pinto (@PodemosPinto) June 12, 2018

Desde la formación popular, su vicesecretaria de Comunicación en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, salió al paso de semejantes declaraciones asegurando que «se trata de una opinión estrictamente personal que no compartimos en absoluto" y que esas ideas «no pertenecen al argumentario del PP» sino que la concejala «habla desde su experiencia». Ayuso conminó a su compañera de filas a «explicarse mejor» por si alguien se ha sentido ofendido por sus palabras.