Una compleja carrera hasta el 21 de julio

madrid / la voz 12/06/2018 05:00 h

El PP busca sucesor para Rajoy a través de un complejo proceso de primarias a doble vuelta en el que los militantes elegirán a su nuevo líder, que tendrá cuatro misiones fundamentales: regenerar internamente la formación, comenzar a engrasar la maquinaria de cara a las municipales, autonómicas y europeas que coincidirán en mayo del 2019, mantener a raya a Ciudadanos y, por último, acabar desalojando a Pedro Sánchez de la Moncloa. Ayer quedó convocado de forma oficial este proceso en el que por primera vez serán las bases los que designen a su líder.

¿Qué plazos hay para registrar las candidaturas?

El proceso de preinscripción solo comprende desde el próximo lunes 18 de junio hasta el miércoles 20, cuando a las 14 horas quedará cerrado el plazo. Todos los que deseen presentarse como precandidatos deberán reunir cien avales. Se trata del único requisito. Alberto Núñez Feijoo y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dos de los nombres que más se repiten en todas las quinielas, no oficializarán la decisión hasta esos días.

¿Qué sucede si solo se presenta un candidato?

Una de las principales preocupaciones que hay en el seno del partido es que el proceso de primarias no acabe convertido en una lucha encarnizada entre distintas facciones y territorios. Dos de las eternas aspirantes, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, mantienen una disputa desde hace años que podría estallar si acabaran rivalizando por la sucesión. Por ello, los fontaneros de Génova apuestan por una candidatura de consenso. Los estatutos no contemplan la posibilidad de que solo se presente uno, pero la comisión organizadora constituida ayer tiene poderes para modificar los plazos, por lo que en un principio no habría que esperar hasta el 21 de julio, fecha designada para celebrar el congreso extraordinario. Existe otra posibilidad de que exista un candidato único: si un precandidato obtiene en la primera vuelta (la votación de las bases en las sedes del partido) más del 50 % de los votos, con una diferencia mayor a 15 puntos sobre el segundo y siendo el más apoyado en al menos la mitad de las circunscripciones, sería proclamado candidato único.

¿Cuáles son los tiempos si no existe consenso?

El plazo para presentar las precandidaturas comprende desde el lunes 18 hasta el miércoles 20 a las 14 horas. Dos días después, el viernes de la próxima semana, se producirá la confirmación oficial de los precandidatos por parte de la comisión organizadora, una vez verificados el mínimo de cien avales requeridos. Al día siguiente, el sábado 23, comienza la campaña electoral, que se alargará hasta el 4 de julio, doce días en los que los aspirantes a candidatos lucharán por cerrar apoyos. Al día siguiente, el jueves 5 de julio, se celebra la primera votación mediante dos urnas en las que los afiliados seleccionarán a sus candidatos oficiales y también a los compromisarios que los representarán en Madrid dos semanas más tarde. En esta votación es donde uno de ellos puede lograr el triunfo por KO.

En el PP gallego, seguros de que Feijoo ganaría fran Balado BENITO ORDOÑEZ El presidente de la Xunta esperará hasta el final para comunicar su decisión, pero en el partido están convencidos de que si se presenta será quien tenga más apoyos, incluidos los de Cospedal Feijoo deshoja la margarita entre quedarse en Galicia o dar el salto a la política nacional con una certeza: si se presenta a las primarias del PP, el triunfo lo tiene en su bolsillo. De todos los nombres que se barajan, es al único al que le salen las cuentas. Fuentes del partido en Galicia informan de que María Dolores de Cospedal ha asegurado, en conversaciones privadas que en las últimas horas ha mantenido con gente de peso dentro de su formación, que si el presidente de la Xunta decide dar el paso, ella renunciará a ser candidata. Y no solo estaría dispuesta a mantenerse al margen en el proceso, sino que incluso ha comunicado su intención de cederle todos sus apoyos al líder del PPdeG. Esto, en el hipotético caso de que los necesitase, porque todo apunta a que, si Feijoo finalmente decide emprender la aventura madrileña, no se encontrará a nadie que le dispute el trono de Génova 13.

¿Quién tiene derecho a participar en el congreso?

En el congreso extraordinario participarán 3.132 personas. De ellas, 522 son miembros natos, es decir, que tienen derecho a acudir por su cargo dentro del partido. Se trata de los que se reunieron ayer en Madrid para formar la junta directiva nacional: diputados, senadores, europarlamentarios, integrantes del comité ejecutivo y presidentes provinciales. Todos ellos tienen garantizada su presencia en Madrid el 20 y el 21 de julio. Los restantes 2.610 son los compromisarios.

¿Cómo se decide el número de los compromisarios?

Los compromisarios son una especie de representantes zonales que se asignan a cada territorio en función a dos variables: el número de militantes (con un peso del 75 %) y los resultados de las últimas elecciones generales en ese mismo territorio (con un peso del 25 %), aunque siempre se garantiza un mínimo de seis por provincia. La militancia delega en ellos su voto. Cada uno de estos compromisarios se elige en esa primera votación que se llevará a cabo en las sedes del PP el próximo 5 de julio. ¿Qué hace falta para presentarse a compromisario? Puede concurrir cualquier afiliado con la cuota al corriente de pago y que lo comunique antes del 25 de junio. Los que tengan más apoyos en sus respectivas zonas, acudirán a Madrid para la votación definitiva.

Rajoy: «No tengo ni sucesor ni delfines, no voy a señalar a nadie con el dedo»

No hay tiempo que perder. Rajoy defendió ayer la elección de su sucesor tan pronto como el reglamento lo permita. Lo hizo basado en tres razones: ahuyentar la incertidumbre que pueda generarse, empezar desde ya a reorganizar el partido y también evitar fricciones internas entre posibles candidatos. «No debemos demorarnos en ofrecer certidumbre y seguridad a nuestra gente», argumentó ayer durante su comparecencia ante la junta directiva nacional, al tiempo que llamó a engrasar la maquinaria electoral para una nueva etapa «de oposición, de control y de propuestas», admitiendo también que acelerando el proceso se contribuye a evitar «las tensiones lógicas» que pueden producirse entre los posibles candidatos.

«Méritos, y no defectos»

Rajoy realizó especial hincapié en este punto, pidiendo que, en el caso de que coincidan varios candidatos, todos ellos presenten una batalla de guante blanco para que el partido no salga dañado: «Se puede plantear una competición natural y sana, pero al final de este proceso este partido tendrá que estar más unido que hoy», remarcó. Por ello, pidió que la competición se centre en comparar «méritos y virtudes», y no en señalar «carencias y defectos».

Rajoy defendió las primarias como el mejor mecanismo para elegir al líder del partido, reafirmando que durante el proceso se mantendrá neutral. «No tengo ni sucesor ni delfines. No voy a señalar a nadie con el dedo», dijo, en lo que sonó a una crítica a la forma en la que Aznar lo designó en su día como encargado de liderar al PP.