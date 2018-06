Ciudadanos ofrece apoyo a cambio de elecciones

0

Ciudadanos está dispuesto a negociar con el Gobierno su apoyo a los Presupuestos del próximo año y al techo de gasto a cambio de que Pedro Sánchez fije cuanto antes la fecha de las elecciones generales. Según justificó el secretario general de la formación liberal, José Manuel Villegas, exigir que se celebren comicios en el menor plazo posible no es incompatible con que se apoye la estabilidad económica. Albert Rivera añadió que hacer oposición no significa decir no a todo.

El número dos de Ciudadanos restó también valor a que el PSOE se haya colocado en cabeza en unas encuestas que hasta ahora eran favorables al partido de Albert Rivera. Para Villegas, es pronto aún para valorar si la situación es coyuntural o no. De cualquier modo, desde Ciudadanos se insiste en que, independientemente de lo que marquen los sondeos, lo importante es que la gente vote. Hoy, de hecho, se debatirá en el Congreso una moción presentada por Ciudadanos en la que además de instar al Gobierno a abrir un centro del Instituto Cervantes en Washington se pide un adelanto electoral inmediato.

Conscientes de que la moción que se debatirá hoy no tiene ninguna posibilidad de prosperar, los líderes de la formación naranja tienen intención de presentar una propuesta en los próximos días a los socialistas para sentarse a negociar una fecha de las elecciones generales, que en Ciudadanos se plantear que sea en la primavera del próximo año. Sin embargo, a la resistencia de Pedro Sánchez a hipotecarse con una fecha concreta, de la que hasta ahora ha intentado escapar, se le suma otro problema añadido, y es que el 26 de mayo del próximo año se celebrarán las elecciones municipales, europeas y autonómicas en las comunidades de régimen común, y no parece que el Gobierno acepte solaparlas con las generales.