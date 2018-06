El presidente de Freixenet: «Si esto se desmanda otra vez, habrá otro 155»

0

La Voz de Galicia

09/06/2018

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, espera del Gobierno presidido por Pedro Sánchez estabilidad para que la economía siga creciendo.

Pero, ¿confía el empresario en una mejora de las relaciones del Gobierno del Estado con Cataluña? «Eso espero, porque el Gobierno de Cataluña es legítimo, porque las elecciones del 21 de diciembre fueron democráticas»», dijo a preguntas de los periodistas, momentos antes de intervenir en la tribuna del Círculo de Empresarios de Galicia. Ahora bien, aclaró que «si van por el camino de que el 1 de octubre fue un referendo, -que no lo fue, sino un pseudoreferendo-, iremos mal», advirtió.

Según Bonet, la primera motivación del Ejecutivo catalán deberá ser procurar la cohesión social. Pero además de poner fin al enfrentamiento social, el empresario pide al Gobierno de Torra que se ponga a trabajar «para que Cataluña vuelva a ser líder en la economía española y no conformarse con ir en el pelotón».

Las cifras no dejan lugar a dudas del impacto del conflicto en la actividad económica catalana, y Bonet aprovechó para recordarla. «Algunos consideran que no pasa nada, pero sí pasa. Se han ido 4.000 empresas muy importantes, y no por un capricho, sino porque no han tenido más remedio», manifestó. Freixenet no lo hizo por una cuestión de suerte, reveló el empresario. «El consejo en el que se iba a acordar el cambio de sede estaba convocado justo para días después de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y, cuando nos reunimos, decidimos esperar».

En todo caso, avisa: «Si esto se desmandase otra vez, -cosa que espero que no ocurra-, habría otro 155, no tengo la menor duda. Pero en el caso de que hubiera una problemática peor, convocaría consejo, orden del día, y ¡qué remedio! Hay que proteger trabajadores y clientes», dijo.