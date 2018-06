Toma posesión el «Consejo de ministros y ministras» de Sánchez

0

La Voz de Galicia

07/06/2018

El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha tomado posesion. Todos los ministros han elegido la fórmula de prometer su cargo ante el Rey Felipe VI este jueves en el Palacio de la Zarzuela. Lo han hecho, al igual que el propio Sánchez, ante un ejemplar de la Constitución española y en ausencia de símbolos religiosos. Varios de ellos han innovado en la fórmula prometiendo mantener en secreto la deliberación del consejo de ministras y ministros, en referencia a la mayoría de mujeres que forman el gabinete.

1. Carmen Calvo: «Prometo ser una jueza implacable de mí misma»

La vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, ha prometido ser una «jueza implacable» de sí misma para «estar a la altura» de la cartera que ha recibido de manos de la vicepresidenta saliente, Soraya Sáenz de Santamaría.

Calvo se ha dirigido a Sáenz de Santamaría para recordar que trabajó junto a ella «en algunas cuestiones delicadas» -ambas negociaron en nombre del PP y del PSOE la aplicación del artículo 155 en Cataluña- y expresar su «altísima estima personal e intelectual». La vicepresidenta se ha comprometido a realizar un trabajo constante para el que ha marcado como su gran objetivo: acabar con las desigualdades y «construir la gran igualdad, la que nos afecta a hombres y a mujeres».

2. Dolores Delgado: «Voy a intentar ser una ministra de trinchera»

La nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, se ha definido como una «fiscal de trinchera» y ha asegurado que va a intentar ser también «ministra de trinchera» para vivir pegada a la realidad y escuchar a todos y pensar antes de tomar cualquier tipo de iniciativa. «Yo que hablaba de terrorismo exprés he acabado siendo una ministra exprés», ha bromeado la nueva titular de Justicia en un encuentro informal con periodistas después de tomar posesión de su cargo, recordando los años que ha dedicado en la Fiscalía de la Audiencia Nacional en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Delgado ha asegurado no obstante que no va a darse prisa en la toma de decisiones, convencida de que es mejor tardar que equivocarse y que un error marque toda su trayectoria en el Ministerio. No se espera por ello que mañana el primer Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez nombre al nuevo fiscal general del Estado, aunque la ministra ha dejado claro que Julián Sánchez Melgar, con el que mantiene una buena relación, no va a continuar en el cargo.

3. Grande-Marlaska: «Mi prioridad es generar una conexión con Europa»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido que el departamento del que se hace cargo desde hoy es un ministerio «de Estado», que conforman todos los españoles y en el que trabajará con respeto a la Constitución y para generar una «conexión con Europa».

Ha destacado que el Ministerio del Interior «somos todos» y que «vamos a trabajar para generar lo que la Constitución nos exige, generar un Estado de derecho, generar las condiciones para que todos, seamos como seamos, dentro de la diversidad, podamos ejercitar nuestros derechos y libertades y desarrollarnos cada uno como somos».

«Ya tendremos tiempo en los próximos días para poder establecer, determinar y consignar cuáles van a ser las perspectivas respecto a este Ministerio», ha dicho Marlaska, que sí ha adelantado que una de sus prioridades es, dentro de un gobierno europeísta, generar una «conexión con Europa» y una «reciprocidad» con el resto de países.

4. Pedro Duque: «Todos conocen mi trayectoria orbital»

El ingeniero y astronauta Pedro Duque ha afirmado que hará «todo lo posible» para que España dé un «apretón» con el objetivo de situarse a la cabeza en Innovación. Duque ha cogido el relevo de las competencias en Ciencia, Innovación y Universidades, que antes dependían del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de la mano del ya exministro Román Escolano.

Pedro Duque, siente un «enorme orgullo» formar parte del Gobierno de España y una «satisfacción inmensa» poder trabajar con «gente de enorme nivel». Además de una gran ovación a su entrada, Duque ha provocado algunas risas entre el público cuando ha recordado, en medio de una pausa, su conocida «trayectoria orbital». «Todos conocen mi trayectoria orbital», ha comenzado diciendo, para añadir, ya en tono más serio, que también es conocida su faceta como «acérrimo defensor» de la ciencia, la tecnología y la educación superior que asegure así, según ha apuntado, la «riqueza» de las generaciones futuras.

5. Nadia Calviño: «Asumo un ministerio con capacidad de hacer muchas cosas»

La ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha tomado posesión de su cargo declarándose orgullosa de formar parte de un equipo de Gobierno «estelar» con una agenda modernizadora, feminista y europea. Calviño ha hecho un discurso muy personal y emocionado, en el que no ha desvelado cuáles serán las principales líneas de trabajo de su departamento, pero ha declarado que asume un ministerio con «capacidad de hacer muchas cosas».

Ha mostrado su agradecimiento a antiguos «jefes y mentores» sin los que nunca se habría marchado a Europa, ni habría vuelto como ministra a una «casa» que siente como suya porque en ella ha desarrollado buena parte de su carrera como funcionaria pública. Ha citado expresamente al exvicepresidente económico Pedro Solbes, al exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia y al exsecretario de Estado de Economía David Vegara, los tres sentados entre el público. «Estoy ilusionada y tranquila porque me conocéis y os conozco» ha dicho Calviño a los numerosos funcionarios del ministerio presentes en el acto.

6. Huerta: «La Cultura no es de bandos»

El periodista y escritor Màxim Huerta se ha mostrado orgulloso por haber sido nombrado ministro de Cultura y especialmente, ha dicho, de que este Ministerio «vuelva a estar en el mapa de Gobierno», una cultura que, ha destacado, «no es de bandos».

Así lo ha indicado Huerta en el acto de traspaso de la cartera de Cultura de manos de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, que previamente había entregado la de Educación.

El nuevo ministro ha reconocido que hoy era un día de «nervios, de inseguridades y de muchísima responsabilidad» y ha garantizado su «compromiso absoluto con la cultura y con el deporte». En este sentido, y en respuesta a «todo lo que ha salido», ha reconocido que no es deportista: «No me gusta practicarlo, pero voy a apoyar y amar el deporte y apoyar a todos los deportistas porque son héroes y heroínas».

7. Reyes Maroto: «Tranquilidad, certidumbre y confianza»

Reyes Maroto ha tomado posesión como ministra de Industria, Comercio y Turismo con la voluntad de afrontar los retos de esta cartera con «escucha, diálogo y consenso», porque, ha recalcado, ésa es su forma de entender la política.

Maroto ha recibido la cartera de manos el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital y ha destacado entre los retos la mejora de la competitividad industrial a través del desarrollo de la Industria 4.0, que permita incrementar el peso de la industria.Ha definido el Ejecutivo de Pedro Sánchez como «un Gobierno abierto», que quiere ofrecer «tranquilidad, certidumbre y confianza» y hacerlo «con humildad y vocación de servicio público».

8. Ábalos: «La cohesión social es lo mejor que hemos hecho por este país»

En el salón de actos del Ministerio de Fomento, minutos después de recibir la cartera de manos de su predecesor, Íñigo de la Serna, el nuevo ministro, José Luis Ábalos se ha fijado el crecimiento, el desarrollo, la sostenibilidad y el bienestar como objetivos, y ha resaltado que el bienestar tiene que ver con la cohesión, y él es «un obsesionado de ese término».

Ha agregado que «la cohesión social es lo mejor que los socialistas hemos hecho por este país» y que «la obra pública es también proyecto de país» y sirve «para reafirmar la identidad», por lo que ha «invitado a todos a formar parte de este proyecto», que «contribuye a la integración territorial». «Lo haremos en el tiempo que nos dejen», ha matizado Ábalos.

9. El reto de Batet: «Escuchar, dialogar y consensuar»

La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha tomado hoy posesión de su cargo con la promesa de que uno de sus objetivos será «recuperar la palabra» con todas las comunidades, especialmente con Cataluña, y «escuchar, dialogar y consensuar» para potenciar la convivencia.

Batet, que al término de su intervención ha pronunciado unas palabras en catalán de agradecimiento a su madre y a sus hijas, ha hecho esta declaración de intenciones en el acto de traspaso de carteras celebrado en la sede del Ministerio, en presencia de la hasta ahora titular de Administraciones Territoriales y exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

10. Borrell: «El mayor problema es la integridad territorial»

El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que España debe «contribuir decisivamente» a superar la «crisis de confianza» que sufre la Unión Europea y ser parte de las «mayorías de avance» en este empeño.

En su intervención tras recibir la cartera de Asuntos Exteriores, de Unión Europea y de Cooperación de manos de su antecesor en el cargo, Alfonso Dastis, Borrell ha planteado, además, que en estos momentos España encara el «mayor problema a que se puede enfrentar un país: la integridad territorial».

11. Robles: «Con la Constitución todo, pero fuera de ella nada»

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido al asumir el cargo que dentro de la Constitución «todo» cabe con «diálogo y tolerancia», pero que fuera de ella, «nada» es posible. Robles ha trasladado este mensaje en su toma de posesión en el acto celebrado en la sede del ministerio después de recibir la cartera de manos de María Dolores de Cospedal, quien le ha deseado «toda la suerte del mundo».

«No hay Estado de derecho si no hay Constitución. Con la Constitución, todo, diálogo y tolerancia. Fuera de la Constitución, nada, y las Fuerzas Armadas son las que nos protegen porque tienen esa misión de la defensa del ordenamiento constitucional», ha asegurado ante la cúpula militar, en alusión al desafío independentista en Cataluña.

Ha tenido palabras de recuerdo para los 330 militares fallecidos en acto de servicio en los últimos 15 años, a los que ha expresado su «apoyo y reconocimiento» y ante los que se ha comprometido a «pedir perdón las veces que sea necesario», en referencia al caso del Yak42 en el que murieron 62 soldados durante la etapa de Federico Trillo.

12. Montón promete «poner a las personas» en el centro de la Sanidad

La nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, se ha comprometido a «poner en el centro» de sus políticas «a las personas», a trabajar junto con el Ministerio de Igualdad en la lucha contra la violencia machista, a garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia y se ha mostrado orgullosa de formar parte de un Gobierno en el que por primera vez hay más mujeres que hombres.

Montón ha asegurado que cree en «un sistema moderno e innovardor de Servicios Sociales» en el que participen todos, desde los equipos municipales hasta las comunidades autónomas, pasando por el Tercer Sector y demás entidades. «En eso trabajaremos desde este Ministerio», ha apostillado. También ha asegurado que se sumará a la lucha «contra la lacra social de la violencia machista».

13. Magdalena Valerio, en busca de «un gran pacto de pensiones»

La nueva ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado que coge las riendas de este Departamento con la intención de «animar y propiciar un gran pacto de pensiones». Tras tomar posesión de la cartera de manos de su predecesora, Fátima Báñez, la nueva ministra ha dicho que va a trabajar para mejorar la situación de las personas que trabajan o buscan un empleo, así como para los que quieren tener garantía de una pensión digna ahora o los que la esperan en el futuro. También luchará por aquellos que se han tenido que ir fuera de España porque aquí no tenían trabajo, así como por los que han venido buscando mejores condiciones de vida.

14. Celaá y la «educación inclusiva, pública y concertada, bilingüe y trilingüe»

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha defendido una educación inclusiva, que no abandone a ningún alumno, en centros públicos pero también concertados, y con una enseñanza bilingüe y trilingüe, «cultivadora» de las lenguas cooficiales y signo de la diversidad de España.

Lo ha dicho al tomar la cartera de su nuevo cargo de mano de su antecesor, Íñigo Méndez de Vigo, quien le ha deseado mucha suerte en un puesto que, ha resaltado, es un «grandísimo privilegio».

Méndez de Vigo también ha dicho a Celaá que ha sido un defensor del pacto y que lo seguirá siendo, a lo que la nueva ministra ha contestado: «hoy la ciudadanía nos reclama pactar» en todo lo que nos reconocemos, a pesar de «las legítimas ideologías».

15. Montero promete «estabilidad y transparencia»

La nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha prometido, en su toma de posesión, «estabilidad, acompañamiento y transparencia en las cuentas públicas» y ha garantizado que comenzará de inmediato a trabajar «sin perder un minuto» porque «los tiempos apremian».

En el transcurso del acto y tras el tradicional traspaso de cartera, Montero ha hecho un guiño al ministro saliente, Cristóbal Montoro, a quien ha dicho que siempre será «bienvenido» en el Ministerio porque «forma parte de esta casa». «Al menos hasta que yo coja el conjunto de las tareas y de los temas», ha precisado.

16. Teresa Ribera: «Tenemos menos de 20 años para hacer cambios profundos»

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha señalado que la escasez de tiempo es «quizá el factor más crítico» y que el Gobierno tiene «menos de 20 años» para pensar en los cambios profundos que son necesarios en la sociedad para luchar contra el cambio climático. Ribera ha manifestado que en el frontispicio de su actuación deben estar todos los objetivos de desarrollo sostenible en el marco de un Ministerio que ha definido como el de la «solidaridad entre generaciones».

Además, ha defendido la «idea novedosa» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la hora de aparcar la nomenclatura de Medio Ambiente por la de Transición Ecológica, pues este concepto permite «ir más allá» y adoptar una visión coherente que aglutine agua, energía, sostenibilidad, energía, industria, empleo, protección ambiental. «Hablamos de algo que forma parte de la agenda oficial firmada por el Gobierno saliente que es el Acuerdo de París y la Agenda 2030, que deberá marcar la política en los próximos años», ha precisado.

17. Luis Planas: «Hay que conseguir que la integración digital esté en los campos»

El nuevo ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado, en la toma de posesión de su cargo, que es un enamorado del sector, y ha abogado por el diálogo con los representantes del sector para hacer «pequeñas las diferencias y grandes las coincidencias, que son muchas».

Planas ha detallado que trabajará para conseguir que la Política Agrícola Común (PAC) repercuta de forma positiva en el campo español y para que sea la base de una agricultura y ganadería «moderna, productiva y competitiva». «Tenemos un sector agroalimentario que es puntero, al que hay abrirle puertas y que la integración digital esté en los campos españoles», ha señalado Planas, que también ha prometido que trabajará en defensa de los intereses pesqueros.