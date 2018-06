El PP confirma que su oposición será terrible

0

La Voz de Galicia Fran Balado

Madrid 07/06/2018 14:00 h

Ni cien días de cortesía al nuevo presidente, ni cinco. Ni uno solo. Tal y como habían avanzado varios de sus diputados desde el mismo instante en el que cedieron el poder, incluso antes de abandonar el congreso de los Diputados tras certificarse el resultado de la moción de censura, la oposición del PP será terrible. A lo largo de estos cinco días ya habían colocado los primeros palos sobre las ruedas del nuevo Gobierno socialista, pero este jueves, el portavoz parlamentario de los populares, cargó todavía con más dureza contra los cimientos del nuevo Ejecutivo de Sánchez y también sobre el terreno en el que se han asentado.

Hernando, que volvió a acusar a Sánchez de haberse servido de los votos «de los radicales de Podemos, de los independentistas y de Bildu, los viejos amigos de la ETA», criticó varios aspectos que han llamado su atención hasta el momento, como la filtración a los medios de la composición del Gabinete antes de informar al rey, el hecho de no permitir preguntas tras su comparecencia de ayer en Moncloa, su primera como jefe del Ejecutivo, o incluso el acuerdo entre las fuerzas que lo apoyaron en la moción de censura para facilitar que la próxima semana no tengan que presentarse a la sesión de control al Gobierno en el Congreso para que explique «a cambio de qué» ha logrado los apoyos de Podemos, los independentistas y de Bildu. También denunció el incremento de carteras, de 13 a 17, dentro de un organigrama en el que no hay secretaría de Estado de Empleo: «Entiendo que nunca ha sido una prioridad de los socialistas, ya los conocemos», dijo. También invitó al nuevo Gobierno, al que calificó de parodia de Frankenstein, a que determine una fecha para la celebración del debate sobre el Estado de la Nación, algo a lo que se había comprometido Rajoy antes de ser derrotado.

Respecto a las enmiendas que presentará su grupo en el Senado, Hernando repitió que irán dirigidas «a mejorar los Presupuestos», pero que todavía se están estudiando, aunque sí detalló que respetarán el impulso del AVE al País Vasco o la subida de pensiones que consideran de interés general, «pero hay otro cupo, de otro ámbito, que tienen que ver con el pacto que ha roto el PNV», del que se sienten liberados para retocar a su antojo.

Hernando no quiso entrar a valorar la cuestión sucesoria en el PP tras la salida de Rajoy, sobre todo cuando «todavía no se ha convocado el Congreso», que se decidirá este lunes en la sede central del partido, en Génova 13.