El PP apuesta por un único candidato de consenso para evitar una lucha interna

La Voz / Agencias

Las lecciones de Aznar y la respuesta del PP Los populares salen en tromba a respodner a Aznar, que ya no se siente representado por el PP Atlas

Varias voces del partido afean el momento y el mensaje lanzado ayer por el expresidente del Gobierno

«El centro derecha no hay que reconstruirlo», «no era el día para decir esas palabras», «hace mucho tiempo que no entendemos a Aznar cuando habla». El expresidente del Gobierno eligió justo ayer, día en el que su sucesor decía adiós a su trayectoria política, para ofrecerse a «colaborar en la reconstrucción del centro-derecha». Pero ni el momento, ni las palabras fueron apropiadas para muchos dirigentes del Partido Popular que no se han callado hoy para ponerse de lado de Mariano Rajoy.

Ni siquiera el propio Aznar quiso ayer vincularse al partido con el que gobernó en el pasado: «Mi compromiso es con mi país, con España y con los españoles. No tengo ningún compromiso partidario, ni me considero militante de nada ni me siento representado por nadie», recalcó el expolítico, que ahora es asesor internacional del bufete Latham & Watkins.

