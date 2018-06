La niña asesinada en Geltrú por un vecino de sus abuelos murió asfixiada

0

La Voz de Galicia cristian reino

barcelona / colpisa 06/06/2018 05:00 h

Vilanueva y Geltrú está a medio camino entre Barcelona y Tarragona y nadie de sus cerca de 70.000 habitantes se explica qué pudo pasar por la mente del hombre detenido el lunes por supuestamente matar a una niña autista de 13 años con la que se cruzó en la escalara del edificio donde vivían. Esta es también la principal pregunta que todavía no tiene respuesta para los investigadores del caso, que tratan de atar cabos y determinar el móvil de un crimen que ha conmocionado a los vecinos de esta localidad barcelonesa. La autopsia indica que la niña murió asfixiada, aunque también presentaba heridas de arma blanca. Según el diario Ara, existen indicios de que pudo sufrir abusos sexuales.

Los Mossos cada vez van atando más piezas del puzle y tratan de reconstruir ahora qué ocurrió en los minutos que van desde que la niña salió de casa de sus abuelos hasta que acabó en manos de su asesino, que supuestamente la asfixió y escondió el cadáver bajo un colchón. Una buena parte del relato de lo ocurrido ya tiene forma. La menor estaba con sus abuelos, que la habían ido a recoger al colegio, y salió de la casa hacia las 19.00 horas del lunes, porque su padre la esperaba frente al portal, en el interior de su vehículo.

Al pasar los minutos, sin tener rastro de la niña, su progenitor la empezó a buscar por los alrededores de la finca, pensando que había salido sin que la hubiese visto, y avisó a su pareja sentimental para que hiciera lo propio en coche. También alertó a la madre, que estaba fuera de la ciudad y que pidió ayuda a través de las redes sociales.

«Yo no he sido»

Cuando aún no había pasado una hora de la desaparición, el padre se encontró con agentes de la Policía Local de Vilanova, que se sumaron a la búsqueda, y hacia las 20.30 horas los Mossos d’Esquadra también se incorporaron al dispositivo. Como la niña se había escondido o desorientado previamente en alguna ocasión, los agentes decidieron buscarla también en el edificio para intentar localizarla, por lo que en primer lugar rastrearon a fondo el piso de los abuelos. Al no encontrarla, dos de los tíos de la menor y agentes de la policía empezaron a llamar puerta a puerta a todos los vecinos de la finca, siendo el del primero el único que tardó en abrir, y lo hizo envuelto en una toalla, como si se acabara de duchar.

A los familiares de la niña esta actitud les pareció sospechosa, por lo que decidieron regresar al piso. De nuevo les abrió la puerta. La conversación fue tensa y el sospechoso se expresaba de manera incongruente. No lo dudaron y decidieron entrar por su cuenta en la casa. Finalmente hallaron el cadáver de su sobrina debajo de un colchón que estaba mal puesto, en una habitación visiblemente revuelta. Solo pasaron unos minutos hasta que la Policía Local detuvo al presunto autor de la muerte, que se limitó a repetir: «Yo no he sido».

A pesar de que ya habían pasado tres horas desde la desaparición de la menor, los investigadores sospechan que el crimen se produjo minutos después de que la menor saliera de casa. El detenido, de 42 años y que tiene un antecedente por violencia doméstica, hacía poco que se había trasladado al edificio, para vivir con sus padres.