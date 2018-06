Cospedal no se descarta en la carrera para suceder a Rajoy: «Haré lo que sea mejor para mi partido»

Cospedal no se descarta para suceder a Rajoy

06/06/2018 16:47 h

La secretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, no ha aclarado este miércoles si competirá para suceder a Mariano Rajoy como presidente de la formación y ha recalcado que, dado que ni siquiera se ha convocado el congreso extraordinario que debe elegir al sucesor, «no es el día para hablar del tema». «Yo haré lo que sea mejor para mi partido», ha enfatizado.

Así se ha pronunciado Cospedal en diferentes entrevistas en Onda Cero, Telecinco y TVE un día después de que Mariano Rajoy haya anunciado que dejará la presidencia del Partido Popular y que se celebrará en el mes de julio un cónclave extraordinario para elegir a su sucesor. «A partir del lunes que se convocará el congreso empezará el plazo de candidaturas y quien tenga que hablar, hablará», ha manifestado.

Preguntada si aspira a presentar su candidatura para suceder a Rajoy, Cospedal ha indicado que una Junta Directiva pondrá fecha el lunes a ese congreso extraordinario, que se celebrará en julio. «Ahora no es el momento, estamos en el procedimiento y lo que tenga que ser será, pero hoy no es el día de hablar de este tema. Desde luego no lo es para mi», ha zanjado.

La número dos del PP ha señalado que en el proceso interno que se abre ahora en el partido tiene que procurar que sea «ordenado» y ha destacado que es «profundamente democrático» con votaciones de militantes y compromisarios. «Ahora lo que tengo que hacer es que todo eso salga bien. A partir del lunes se inicia ese procedimiento y empezará el plazo para presentar candidaturas y es cuando todos estos temas se debatirán dentro del partido», ha apostillado.

Cospedal ha dicho en TVE que «los tiempos se tienen que respetar» y que ella lo hará, aunque ha admitido que es «lógico» que «todo el mundo empiece a hacer especulaciones». En este sentido, ha indicado que tiene que tomar «decisiones personales» sobre «todo» y de cuál tiene que ser su «función» dentro del Partido Popular o fuera de él. «Es una decisión personal mía también que comunicará cuando yo estime que sea mejor para los intereses de mi partido», ha agregado.

Según ha subrayado, se trata de decisiones que tiene que abordar «con tranquilidad» y con «serenidad». «Pero no estoy en un proceso de si veo o no veo cuál tenga que ser candidato sino en un proceso de cuál es mi posición y cuál ha de ser mi posición para que del congreso que vamos a tener el PP salga más fuerte, unido y reforzado. Y yo haré lo que crea que es mejor para mi partido», ha señalado.

«Muy difícil hablar de candidatura única»

Tras señalar que «lo importante» del congreso es que termine con «unidad», que «siempre» ha sido «la fortaleza» del Partido Popular, ha destacado que los Estatutos -aprobados en el cónclave celebrado en el 2017 en Madrid- permiten que una persona con 100 avales y al corriente de pago pueda presentar su candidatura para presidir la formación. En cuanto a si cree que lo lógico es ir al congreso con un candidato único, Cospedal ha señalado que cuando «prácticamente cualquier militante del Partido Popular con solo 100 avales» puede presentarse es «muy difícil hablar de candidaturas únicas».

En este punto, ha insistido en que «lo importante» en este proceso no es que haya «una, dos o tres candidaturas» sino que salgan «unidos y fortalecidos» porque eso «siempre ha sido un puntal» de la formación a lo largo de su historia. «Voy a trabajar para ello», ha manifestado.

Su futuro: «Decisión personal que tengo que tomar»

Preguntada expresamente por su futuro y si querrá seguir en la vida política tras el congreso, la secretaria general del PP ha respondido: «Es una decisión personal que tengo que tomar y cuando la tome la comunicaré». Según ha añadido, esa decisión depende de ella misma y de sus «circunstancias personales y familiares» porque «hay momentos en la vida en que uno se plantea lo que quiere hacer». «Estoy en ese momento vitalmente también y creo que es un momento importante. Por eso le digo con toda la humildad, porque siempre dependemos de muchas cosas en la vida, que la decisión va a depender solo de mi misma», ha recalcado Cospedal en Onda Cero.

La exministra de Defensa ha asegurado que está «con las ganas suficientes» para «ayudar» a que el partido acierte y tomen «la mejor decisión», de forma que salga un partido que pueda recuperar a los españoles que dejaron de votarles en las pasadas elecciones generales.

«Yo haré lo que sea mejor para mi partido. Y esa es la decisión personal que tengo que tomar, no soy candidata o no soy candidata. La decisión personal que tengo que tomar es hacer lo que yo crea que es mejor para mi partido. Dentro de eso, creo que soy una persona que tiene muchos defectos, pero que tiene sentido común», ha concluido en su entrevista en TVE.