Rajoy deja la presidencia del Partido Popular y convoca un Congreso Extraordinario

05/06/2018 13:28 h

Día histórico en el Partido Popular: Mariano Rajoy anuncia su adiós tras 14 años al frente de la formación. «Ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. El PP debe seguir avanzando con otro líder. Es lo mejor para el PP y para mí», terminó el expresidente al final de una comparecencia en la que presumió de la gestión del Gobierno popular y cargó contra el Ejecutivo resultante de la moción de censura y la actitud de Ciudadanos.

«Durante 37 años he servido al partido en toda clase de cargos. He sido militante de base y he llegado a ser presidente. No solicité ningún cargo, por ninguno me peleé por desplazar a nadie. Ahora pienso que ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa. Es lo mejor para el Partido Popular y para mi. Creo que también para España. Lo demás no importa nada», concluyó el dirigente gallego, conteniendo la emoción en los últimos instantes para después señalar que se convocará un Congreso Extraordinario que elija la nueva dirección.

El dirigente popular auguró un «futuro incierto» para el nuevo Gobierno, que para él nace «con una debilidad extrema». «No sabemos cuál es su programa ni con qué apoyos piensa sacarlos adelante. Los proyectos de Sánchez ya ha sido vetado por sus socios», subrayó Rajoy.

«Supone un precedente grave en la democracia. Es alguien rechazado sistemáticamente por los españoles», dijo sobre el presidente socialista, a quien acusó de haberse acompañado por «extremistas de la izquierda populista y nacionalistas sectarios». Rajoy reprochó que no fueron los españoles quienes censuraron al PP, sino que lo hicieron sus adversarios políticos. El todavía líder popular ha condenado que se derribase a un gobierno para «nombrar a otro» en el que «nadie piensa en el interés general, sino en los particulares y sus propios medios». Y dedicó una última consideración: «Resulta inquietante la fragilidad política del nuevo gobierno cuando la situación en Cataluña dista mucho de ser calmada».

También dedicó varios minutos a condenar la actitud de Ciudadanos, al que acusó de no haber logrado confrontar al independentismo en el parlamento catalán pese a su victoria electoral. «Paradojas de la vida», reflexionó el expresidente sobre que acabasen siendo los grupos independentistas quienes diesen la presidencia a Sánchez tras apoyar la moción de censura.

Hoy gobierna en España quien no ha ganado unas elecciones generales nunca, supone un grave precedente. Y para hacerlo se acompaña de independentistas y la izquierda radical y populista. Es un proyecto débil, incierto e inestable. pic.twitter.com/WMR5G18SlH — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) June 5, 2018

En cuanto a la sentencia de la trama Gürtel, que provocó la moción que le sacó del Gobierno, Rajoy destacó que las acusaciones a su Ejecutivo eran meras «difamaciones y mentiras».

Antes de la celebración del comité, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, señaló que Rajoy se había «ganado el derecho a ser escuchado». El eurodiputado Luis de Grandes recalcó que que el expresidente tiene «autoridad moral reconocida por todos» para decir cuál es el camino que el partido debe emprender, y ha advertido de que hoy nadie puede esperar «decisiones drásticas», sino que es el primer día «de reflexión» para hacer la acción de oposición.

Durante el fin de semana, a partir de la toma de posesión de Pedro Sánchez en la Zarzuela, el PP amenazó con presentar enmiendas a su propio proyecto de presupuestos en el Senado. En concreto, planteaba retirar parte de las inversiones por valor de 540 millones en el País Vasco luego de que el PNV diese su voto a los socialistas en la moción de censura para sacar del Gobierno a los populares.

Las amenazas se vieron cumplidas este lunes. El portavoz del grupo popular en el Senado, José Manuel Barreiro, anunció que los senadores del PP han solicitado ya la ampliación del plazo para presentar enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Barreiro también ha avanzado que pedirán el retraso en una semana del debate de totalidad.