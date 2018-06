Feijoo elogia a Rajoy y rechaza hablar sobre su sucesión

Gonzalo Bareño / M. Varela F.

Rajoy: «Ha llegado el momento de poner el punto final» El político pontevedrés anuncia que «ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa» tras salir del Gobierno con la moción de censura Atlas

Anuncia un congreso extraordinario para elegir a su sucesor y deja en manos de su sucesor todos los cambios en el partido y los grupos parlamentarios

«Ha llegado el momento de poner el punto final a esta etapa de servicio al partido durante 37 años». Mariano Rajoy anunció así, ante el comité ejecutivo del PP, su dimisión como presidente del partido. El líder popular sorprendió a todos los suyos, que esperaban el anuncio de una transición ordenada pilotada por él mismo tras la pérdida de la presidencia del Gobierno, y anunció la convocatoria de un congreso extraordinario del PP en el que deberá ser elegido el nuevo líder. Rajoy no aclaró si dejará o no el escaño, pero sí que no pretende influir en absoluto en la elección de su sucesor.

