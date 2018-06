Rivera instó a Rajoy a dimitir para evitar un Gobierno del PSOE con apoyo independentista

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia ander azpiroz

madrid / colpisa 01/06/2018 05:00 h

La legislatura está acabada porque la corrupción la ha liquidado. «Es imposible continuar con este presidente y con este Gobierno», sentenció Albert Rivera desde la tribunal del Congreso. Pese a todo, Ciudadanos será el único grupo parlamentario que votará no a la moción de censura junto al Partido Popular. Al hacerlo, los 32 diputados liberales evitarán la más absoluta soledad a los populares apenas 24 horas después de que Mariano Rajoy espetase a Pedro Sánchez que él aún mantenía la confianza de una mayoría de la Cámara Baja.

Lo ideal para Rivera, según señaló durante su intervención, es que el jefe del Ejecutivo presente su dimisión mientras aún pueda. «Si Rajoy ejerce esta responsabilidad aunque sea tarde o mal nosotros estamos dispuestos a hablar sobre cómo salir de este agujero», aseguró el líder de los liberales, quien lamentó no poder transmitirle este mensaje al presidente del Gobierno porque este no se había puesto en contacto con él.

Pacto con el ERC y PDECat

El objetivo último para Ciudadanos, aclaró, es «darle voz al pueblo español» y convocar elecciones con la mayor premura posible. Tras destacar los errores de Mariano Rajoy y mostrarle una posible vía de salida, Rivera se empleó a fondo contra Sánchez. No por su color socialista, sino porque se apoyará en el independentismo más radical. «¿Se puede gobernar con 84 escaños, 22 partidos y los que quieren liquidar España? la respuesta es no», destacó el presidente de la formación liberal. «Aquí lo que hay -atacó es una voluntad de querer llegar a ser presidente a toda costa».

Rivera sembró la dudas sobre un pacto entre Sánchez y los independentistas en el que el primero recibiría el apoyo de Esquerra y el PDECat a cambio de contrapartidas. Y estas, concretó, podrían incluir indultos para los políticos secesionistas presos por su participación en el procés. «El nuevo tiempo de España no lo pueden decidir Torra, Rufián o EH Bildu», concluyó Rivera.

En este sentido, Rivera ya le anunció a Sánchez que su partido no apoyará el techo de gasto del 2019, base para la elaboración de los presupuestos del próximo año, al igual que también se lo hizo saber al PP y se mostró sorprendido con que el PSOE quiera aplicar unas cuentas públicas que ha rechazado.

«Le hace el boca a boca al PP. Usted ha defendido los Presupuestos de Ciudadanos, los que negociamos en septiembre mientras ustedes estaban en el no es no, y ahora son ustedes los que los quieren aplicar», le recriminó.

La respuesta de Sánchez evidencia la distancia con el socio con intento formar Gobierno en marzo del 2016. El candidato socialista acusó al presidente de Ciudadanos de moverse por intereses electorales y de querer que el PP permaneciera en el poder para aumentar sus expectativas en las encuestas a costa del declive popular. Entre otras cosas, le recriminó que pidiera un adelanto electoral a Rajoy al mismo tiempo que ofrecía al PSOE que retirase su moción y firmara otra con un candidato independiente: «sorber y soplar al mismo tiempo no es posible en la vida ¡mójese! diga sí o no a la moción de censura», le espetó. También criticó que el secretario general de C’s, José Manuel Villegas, propusiera esta semana al secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, nombres como los de Ramón Jaúregui, Javier Solana, Nicolás Redondo y Alfonso Guerra como candidatos «instrumentales» sin consultar con ellos. Sánchez culminó con un ataque en toda regla: «Usted, señor Rivera, no tiene palabra».