La oposición gallega arrima el ascua a sus intereses políticos

L. M. B.

santiago / la voz 01/06/2018 05:00 h

La oposición gallega aplaude el más que probable éxito de la moción de censura, pero cada partido la interpreta atendiendo a sus intereses políticos. En clave gallega la leyó el líder de En Marea, Luís Villares, quien espera que la jornada de este jiueves en el Congreso sirva «para afastar aos piratas do saqueo». Pero a su entender, servirá igualmente para «marcarlle o camiño a Feijoo e ao PPdeG, porque a sentenza dixo que o PP era un barco pirata que tiña capitán e tiña corsarios», y que los mismos motivos que sirven para apartar a Rajoy se pueden aplicar a Feijoo y a un Gobierno gallego marcado también por casos como la operación Campeón. Por eso Villares cree que la moción «vai ser moi boa para o país», que ganará libertades y derechos. «O PPdeG vén de correr a mesma sorte que o Goberno de España».

En cambio, el secretario xeral del PSdeG, que siguió el debate en Madrid, se centró en la actuación de su jefe de filas. Al entender de Gonzalo Caballero, la moción presentada por el PSOE implicará la regeneración política que los socialistas demandaban, por eso calificó la jornada de ayer como «histórica». Vio a Pedro Sánchez «tranquilo e solvente», en un discurso en el que «amosou disposición ao diálogo á vez que perfilou a súa folla de ruta no Goberno. Pedro gañou o debate a un Mariano Rajoy ferido politicamente e que a medida que tentou obviar a contundencia da sentencia da Gürtel foi quedándose máis só».

«Desde o BNG saudamos que finalmente saia adiante a moción de censura contra a corrupción do PP», dijo la portavoz nacionalista, Ana Pontón, quien valoró el papel determinante de los partidos nacionalistas catalanes y vascos en la iniciativa. «Parabenizámonos de que estas forzas sexan chave para que esta moción poida triunfar e non siga á fronte das institucións do Estado un partido condenado por corrupción, que saqueou as arcas públicas e que tiña unha caixa B». Ana Pontón lamentó que Galicia no tenga ahora en Madrid una fuerza con voz propia para influir en un momento tan determinante.