Torra cede y renuncia a los consejeros presos y fugados para desbloquear el 155

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia cristian reino

barcelona / colpisa 30/05/2018 05:00 h

La política catalana dio ayer un paso hacia la normalidad. Después de que el Gobierno se negara a publicar el decreto de nombramiento de los consejeros propuestos por Quim Torra, por incluir a cuatro miembros que están en prisión o huidos en el extranjero, el presidente de la Generalitat pisó el freno, rectificó y designó un nuevo Ejecutivo, en el que ya no están Josep Rull, Jordi Turull, Luís Puig y Toni Comín, y en el que nadie tiene causas judiciales pendientes. La lógica de la restitución del anterior Gobierno, que fue casi el único punto programático con el que concurrió Junts per Catalunya (JxCat) a las pasadas elecciones, sobre todo para reelegir a Carles Puigdemont, saltó ayer por los aires y se dio de bruces con la realidad. Torra asume un Ejecutivo efectivo como le pedían desde ERC y el PDECat y de paso corrige el déficit de falta de paridad entre hombres y mujeres, que recibió fuertes críticas en su propuesta inicial.

Se trata de la tercera rectificación de calado del independentismo tras la declaración de la república del 27 de octubre pasado. La primera fue la aceptación de las elecciones convocadas por Rajoy, la segunda la renuncia a investir a Puigdemont y la tercera es la aceptación de las condiciones impuestas por la Moncloa para que el Ejecutivo autonómico pudiera empezar a dar sus primeros pasos, cinco meses después de los comicios y siete después de la destitución del Gobierno de Puigdemont. La decisión de Torra no fue bien recibida entre los sectores más radicales del independentismo, como la ANC, que acusó al presidente de la Generalitat de «agachar la cabeza» y «aceptar la injusticia del Estado». Está por ver cuáles son sus primeros pasos, toda vez que Torra ha insistido en su voluntad de reunirse con Mariano Rajoy. De hecho, tras el no categórico de la Moncloa, desbloqueó la formación de Gobierno, eso sí, anunciando que irá a la «guerra» jurídica contra el presidente del Gobierno. En su primera reunión, el nuevo Ejecutivo autonómico interpondrá una querella por prevaricación contra Rajoy, afirmaron ayer fuentes del Palau de Generalitat, que consideran que estaba obligado a publicar el decreto que incluía a Turull, Rull, Comín y Puig, ya que a su juicio se ajustaba a derecho de acuerdo a un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat. El primer consejo Ejecutivo también impugnará la aplicación del artículo 155 en su conjunto, al tiempo que presentará alegaciones contra el recurso por parte del Gobierno central de once leyes impugnadas durante los siete meses en que ha estado vigente este artículo, que decaerá en cuanto tomen posesión los nuevos consejeros. La lista definitiva es la siguiente: Pere Aragonès (Economía y Hacienda y vicepresidente), Elsa Artadi (Presidencia y portavoz), Ernest Maragall (Exteriores), Miquel Buch (Interior), Josep Bargalló (Enseñanza), Alba Vergès (Salud), Damià Calvet (Territorio), Laura Borràs (Cultura), Ester Capella (Justicia), Chakir El Homrani (Trabajo), María Àngels Chacón (Empresa), Jordi Puigneró (Políticas Digitales) y Teresa Jordà (Agricultura).

Rajoy cierra la puerta

Torra dijo que Rull, Turull, Puig y Comín han avalado que las «instituciones catalanas se vuelvan a poner al servicio del pueblo de Cataluña». La decisión del presidente de la Generalitat llegó poco después de que el Gobierno central cerrara la puerta a la publicación en el DOGC del decreto que incluía a los cuatro consejeros presos y huidos. En una carta remitida al secretario del Ejecutivo catalán, en respuesta a las que había enviado a la Moncloa, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, fundamentó la decisión del Gobierno en un informe encargado a los servicios jurídicos del Estado, que concluye que los nombramientos propuestos inicialmente por Torra no se ajustaban a la legalidad. «La propuesta que realiza en relación a cuatro personas no es válida ni eficaz», según aseguró el secretario de Estado. El Gobierno afirmó que el nombramiento no sería viable jurídicamente y recordó el «control de legalidad» que sigue teniendo sobre los actos de la Generalitat por el 155.

El Gobierno lo ve como un triunfo que atribuye a su «firmeza»

El Ejecutivo de Mariano Rajoy atribuyó a su «firmeza» y «determinación» que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, haya nombrado un equipo que, una vez que tome posesión, está en condiciones de cumplir con sus obligaciones. El Gobierno ha destacado que «su firmeza y su determinación» a la hora de defender la legalidad «son las que han garantizado a los ciudadanos de Cataluña el derecho a contar con un Gobierno en condiciones de cumplir sus obligaciones y atender a sus responsabilidades», según fuentes de Moncloa.

Unas horas antes, el Gobierno de Rajoy había respondido a la Generalitat que no podía autorizar la publicación de los consejeros encarcelados y huidos propuestos por Torra porque la propuesta «no es válida ni eficaz» ni tiene «viabilidad jurídica».

En una carta enviada al secretario de la Generalitat, Víctor Cullell, el Gobierno había señalado que esa negativa a publicar los consejeros cuestionados se fundamenta en «el oportuno informe de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado» con fecha de 28 de mayo.

También poco después de desvelarse los nuevos nombres de los consejeros, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, aseguró que el cambio del Gobierno dado a conocer ayer por Quim Torra, sustituyendo a los consejeros encarcelados y huidos, confirma que no hablaba «a humo de pajas» cuando anunció el levantamiento «inminente» del artículo 155 en Cataluña.

Y es que cuando informó del voto del PNV a favor de los Presupuestos Generales, Aitor Esteban indicó que, por los «inputs» que le llegaban desde Cataluña, veía que el levantamiento del 155 era «inminente», aunque no tenía «garantías». «No habló a humo de pajas. Ni una semana», comentó ayer en la red social Twitter.

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha considerado un «acierto» la elección de consejeros que «pueden ejercer». Aun así, mantuvo que Torra «se equivoca» en la decisión de interponer una querella por prevaricación contra Rajoy por impedir la publicación en el DOGC del nombramiento de consejeros huidos o fugados.

Inés Arrimadas por su parte dijo que Torra sabía que los presos y fugados no serían consejeros, pero que «lo hizo para seguir en el conflicto». Y consideró que debería aceptar la realidad, respetar a todos los catalanes y gobernar dentro del marco democrático, aunque auguró que «no lo hará».