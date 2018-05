Podemos, dispuesto impulsar una nueva moción de censura para convocar elecciones si fracasa la del PSOE

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia EFE

29/05/2018 17:07 h

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado este martes dispuesto a presentar otra moción de censura con el fin de conseguir sacar al PP del Gobierno y convocar elecciones si el líder del PSOE, Pedro Sánchez, fracasa en su intento, pero no prestará diputados a Ciudadanos para ese fin.

En los pasillos del Congreso, Iglesias ha manifestado que «si Pedro Sánchez fracasa el viernes hay una segunda opción preferible a que siga gobernando el PP, y es trabajar para que haya elecciones lo antes posible».

Lo que no va a hacer es prestar a Ciudadanos los diputados que le faltan para poder registrar una moción de censura, porque Podemos -ha recordado- tiene más de los necesarios. «Desde luego quien tiene 67 diputados y no necesita pedir ningún préstamo somos nosotros», ha dicho Iglesias, quien considera «sensato» intentar «lograr que la palabra la tengan los españoles» si el líder del PSOE no consigue sacar adelante la moción de censura.

En cualquier caso, el secretario general de Podemos ratifica su apoyo a Sánchez.

«Para dejarlo muy claro: nuestra primera opción es un gobierno progresista. Nuestra segunda opción, antes de que siga atrincherado el Gobierno del PP, es que haya elecciones generales lo antes posible y para eso estaríamos dispuestos a hablar con todo el mundo», ha subrayado.

Preguntado por la posibilidad de que en una nueva moción de censura Podemos volviera a presentarle como candidato a presidente o si apostaría por un independiente, Iglesias ha recalcado que se debería buscar una fórmula que garantice que puede salir exitosa.

«Yo no tengo el más mínimo interés en ocupar esa posición que ya ocupé. Estaríamos abiertos a buscar salidas y nombres, pero esto a partir del viernes. Hasta el viernes el objetivo es que tengamos un Gobierno alternativo al PP en España y, si Pedro Sánchez fracasa, el viernes habrá que ponerse a hablar para sacar al PP del Gobierno, que es nuestro objetivo», ha afirmado.

En cualquier caso, Iglesias ha dejado claro que hasta que el Congreso debata la moción del PSOE, Podemos no va a plantear ninguna otra opción ni tomar la iniciativa. «Y si no sale, está todo por hablar», ha admitido Iglesias.

El líder de Podemos, que ha sido uno de los representantes políticos con quien ha contactado Pedro Sánchez, ha explicado que mantuvieron una «breve» conversación en la que el secretario general del PSOE le confirmó que iba a llamar a los líderes del resto de partidos de la oposición.

En su opinión, «nadie en su sano juicio defendería un Gobierno solo sostenido con 84 diputados», por lo que el PSOE debería buscar los apoyos para conseguir la estabilidad necesaria que garantice poder poner en marcha un «programa social» y ofrecer diálogo para resolver «la cuestión territorial».

«Eso nos podría permitir tener 176 diputados para sacar adelante la moción de censura y al menos un Gobierno con 156 votos, que ya son más de los que tiene el PP, y que tuviera que buscar alianzas para sacar adelante las leyes», ha añadido.

Si este no es el plan de Sánchez, Podemos de cualquier forma apoyará su moción, aunque esté pensando en un Gobierno apoyado solo por 84 diputados.