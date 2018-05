Pedro Sánchez aumenta su presión sobre Ciudadanos llamando a «consensuar» la hoja de ruta de su moción

El líder socialista rehúsa concretar plazos sobre las elecciones si gana la moción

Finalmente, el debate de la moción de censura arrancará el jueves y la votación será al día siguiente, todo una semana antes de lo previsto. Rajoy, a través de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, la encargada de fijar la fecha, ha jugado a acelerar todo al máximo, reduciendo así la capacidad de maniobra de Pedro Sánchez para recabar apoyos. Aunque lo cierto es que la fecha no ha incomodado al PSOE, que incluso ha dado su visto bueno a la propuesta. En Ferraz mantienen que no negociarán nada con ningún grupo parlamentario, en especial con los nacionalistas, tal y como exigen algunos de los barones territoriales de más peso. Creen que así el estrecho margen que resta hasta la votación no jugará en su contra. No necesitan el tiempo. Los socialistas tratan de reducir el debate que ha surgido alrededor de su iniciativa a la mínima expresión. Ayer lo confirmó el propio Pedro Sánchez durante su discurso de apertura del comité federal: «La pregunta es muy sencilla: si Rajoy puede ser presidente o no». Y volvió a apelar a «la responsabilidad» de los 350 diputados que integran la Cámara Baja. «Se trata de una respuesta constitucional ante una emergencia», reclamó.

