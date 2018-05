¿Sí o no a Rajoy?: Pedro Sánchez trata de reducir al máximo el debate sobre la moción de censura

0

La Voz de Galicia

Madrid | 28/05/2018

«La pregunta es muy sencilla: Si Mariano Rajoy puede ser presidente del Gobierno, sí, o no». Al igual que a finales de la pasada semana en su intervención en Ferraz, Pedro Sánchez volvió a pedir este lunes en su discurso de apertura del Comité Federal el apoyo de cada uno de los 350 diputados del Congreso.

El secretario general del PSOE trata de simplificar al máximo el debate que rodea a la moción de censura presentada por su grupo parlamentario. O sí, o no a Rajoy. No quiere hablar ni de ideologías ni de banderas, por lo que apeló de nuevo a «la responsabilidad» de todos los diputados.

Sánchez reiteró su hoja de ruta en caso de que prospere su moción de censura: en primer lugar, dotar de «estabilidad» al país con un Gobierno socialista. Una vez logrado, convocar elecciones «para que los españoles decidan qué rumbo tomar durante los próximos años». El problema es que continúa sin establecer un plazo entre una cosa y la otra, es decir, el tiempo que tiene calculado que comprenda ese Gobierno de emergencia que pretende constituir antes de llamar a las urnas. Un Ejecutivo solo del PSOE, volvió a insistir, «que va a garantizar el orden constitucional y la convivencia», en unas palabras con las que trata de tranquilizar a los sectores más críticos con que pueda recabar apoyos en su moción de fuerzas independentistas catalanas.

El jefe de la oposición lamentó la respuesta del PP ante su intento de desalojar a Rajoy de La Moncloa, aunque no le sorprende lo más mínimo: «Siempre que se siente acorralado recurre a su manual de tópicos de descalificaciones», denunció, aunque invitó a la familia socialista a que no entrase en estas provocaciones, «aunque algunas nos duelan, a una organización como la nuestra, que ha estado en primera línea de batalla que nos acusen de colaboración con los terroristas. Pretenden provocar ruido para que no se hable de lo importante», explicó.

Sánchez volvió a justificar la presentación de esta moción de censura en la inaguantable situación en la que ha quedado Rajoy y el PP tras la publicación de la sentencia de la trama Gürtel.