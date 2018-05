El PSOE aceptaría convocar elecciones y llegar a un acuerdo con C's si Sánchez gana la moción de censura

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Europa Press Efe

26/05/2018 12:55 h

El PSOE está dispuesto a convocar elecciones y llegar a un acuerdo con Ciudadanos si Pedro Sánchez gana la moción de censura al Gobierno de Mariano Rajoy. «Convocar elecciones es un proceso razonable que no va a ser un obstáculo para llegar a un acuerdo con Ciudadanos», ha señalado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Así lo ha puesto de manifiesto el socialista en una entrevista en la Cope, en la que ha hecho hincapié en que «no será un problema» el convocar elecciones para «llegar a un acuerdo» con la formación naranja.

«Ciudadanos quiere que se convoquen elecciones y no va a haber problema, y quiere que no se haga ningún pacto con independentistas, que no lo va a haber», ha asegurado Ábalos, que ha subrayado que la moción de censura «no se trata de una maniobra para alcanzar el poder», sino de responder a un Gobierno que «no quiere asumir ningún tipo de responsabilidades» frente a una sentencia «demoledora».

En este sentido, el socialista ha recordado que la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia en la que «deja constancia» de unos hechos denunciados, «ya conocidos», que «ahora adquieren un relieve de rotundidad». En la sentencia, en su opinión, «queda claro» que ha habido una «trama de financiación sistemática de manera paralela», con unas personas a las que se le han impuesto unas «penas muy importantes» con responsabilidades en la tesorería del PP.

Respecto a la necesidad del voto de los independentistas para ganar la moción de censura, Ábalos ha dicho que no están buscando el apoyo independentista. «Es el momento de que cada fuerza política dé su propia respuesta, apelamos a la responsabilidad de otras formaciones políticas. Hacemos la moción de censura por necesidad», ha concluido.

Cospedal achaca la moción de censura a intereses «partidistas»

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha achacado hoy la presentación de la moción de censura contra Mariano Rajoy a intereses «partidistas» y «personales» del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a quien ha advertido de que lo que interesa en España es que «haya tranquilidad».

En declaraciones a TVE con motivo del acto central institucional del día de las Fuerzas Armadas, que hoy se celebra en el centro de Logroño, la también secretaria general del Partido Popular ha censurado la «irresponsabilidad» de la iniciativa registrada ayer por los socialistas.

Cospedal ha avisado además al PSOE frente a la intención de querer conseguir el poder «a costa de los que quieren destrozar nuestro país».

La ministra de Defensa ha realizado esta advertencia tras argumentar que la moción solo puede prosperar de dos formas: o con el apoyo de Podemos y Ciudadanos, o con el apoyo de una serie de grupos que en palabras de Cospedal «son los que están defendiendo por ejemplo las políticas del señor Puigdemont».

«Que sepan que en estos momentos no podemos estar en intereses partidistas ni personales de ningún candidato. El interés de España es que haya tranquilidad. No es el momento de intereses individuales», ha resumido Cospedal.

La ministra ha cuestionado además a quienes han presentado la moción de censura aprovechando la reciente sentencia del caso Gürtel, que según ha recalcado es una «cuestión judicial» que no habla de responsabilidad penal, sino civil, en lo que se refiere al PP.

Esta actitud, ha agregado, pone en cuestión «todo lo que los españoles estamos consiguiendo».

Cospedal ha recalcado que nadie del Gobierno ha sido sancionado y que lo que dice «expresamente» esa sentencia no es que el PP sea «culpable de nada», sino que declara que es «responsable civil a título lucrativo» porque, como la propia sentencia indica, la formación no conocía los hechos que se estaban produciendo.

También ha recordado que tanto el presidente del Gobierno -dos veces- como ella misma «en muchas ocasiones» han pedido perdón en relación a este caso.