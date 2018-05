¿Cómo han reaccionado los partidos nacionalistas?

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. V.

bilbao / colpisa 26/05/2018 05:00 h

La decisión de Pedro Sánchez de presentar una moción de censura contra Mariano Rajoy no llegó en el mejor momento para el PNV, que apenas 48 horas antes había dado oxígeno al presidente del Gobierno con la aprobación de los Presupuestos. Más allá de los 540 millones en inversiones en el País Vasco que contemplaban las cuentas, así como la subida generalizada de las pensiones, el PNV había decidido salvar los Presupuestos de Rajoy para favorecer la estabilidad política, propiciar un rápido levantamiento del 155 en Cataluña y frenar un adelanto electoral que hubiera podido beneficiar a Ciudadanos. Estos factores han saltado por los aires tras la sentencia del caso Gürtel y la moción de censura del PSOE contra Rajoy, lo que descolocó en gran medida a los nacionalistas.

El PNV avanzó que «hablará» con Sánchez para conocer sus planteamientos, sobre todo en relación al Pais Vasco y Cataluña, aunque algunos de sus dirigentes mostraron cierto escepticismo sobre el recorrido de esta iniciativa. Y eso que sus cinco votos en el Congreso se vuelven a presentar decisivos para que la moción prospere o decaiga. Los nacionalistas tienen previsto esperar a ver cómo se desarrolla el debate político en los próximos días antes de posicionarse.

Casi todas las combinaciones colocan al PNV como clave para que la moción de Sánchez salga adelante en el Congreso, pero para eso también habrá que ver si en los próximos días no hay deserciones entre los partidos que, en un primer momento, se mostraron entusiastas ante la opción de sacar a Rajoy del Gobierno. Una cuestión que preocupa especialmente al partido del lendakari Íñigo Urkullu es que esta moción no frustre la aprobación definitiva de los Presupuestos del Estado, que han pasado el filtro del Congreso, pero aún deben ser ratificados por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Lo que en principio se preveía como un trámite puede ser ahora un escollo si la moción de censura solapa sus fechas con la aprobación de las cuentas.

«Demasiadas incógnitas»

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, fue el encargado de fijar la posición del partido. Explicó que esperarán a que el PSOE dé explicaciones sobre su moción de censura antes de decidir una posición. «Hay demasiadas incógnitas a aclarar en los próximos días y, en función de eso y de sus planteamientos, tomaremos una decisión», afirmó Esteban. El portavoz nacionalista señaló que es necesario saber «para qué, qué se pretende» con la presentación de esta moción de censura, para aclarar si se trata de que el PSOE consiga «protagonismo» o «va más allá con planteamientos profundos y actuaciones concretas ante la crisis que afronta el Estado».

ERC respalda la propuesta y el PDECat condiciona su apoyo a excluir a Ciudadanos

C. R.

Las fuerzas secesionistas catalanas, que suman 17 escaños en el Congreso, dieron ayer su aval, condicionado y con matices, a la moción que impulsa el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para desbancar a Mariano Rajoy de la presidencia del Gobierno. Los más explícitos fueron los de ERC. Su portavoz en el Congreso, Joan Tardá, que representa a nueve diputados, afirmó que es «urgente» echar al PP de la Moncloa. Ya «hace meses» ERC ofreció al PSOE, «casi se lo reclamó», que presentara una moción de censura, según Tardá. «Fuimos los primeros en pedirlo», señaló.

Esquerra, que votó en contra en la investidura fallida de Sánchez en el 2016 y apoyó la moción de censura que impulsó Pablo Iglesias, ya no pone de entrada las condiciones inasumibles del intento de investidura de hace dos años, en donde puso el referendo como elemento clave de las negociaciones. En esta ocasión, en principio, Tardá evita poner líneas rojas, aunque sí cree necesaria una rectificación de Pedro Sánchez respecto a los calificativos que le ha lanzado al presidente de la Generalitat estos últimos días, como racista, xenófobo o supremacista.

Mientras, el PDECat, que tiene ocho diputados en el Congreso y que también votó en contra de la investidura de Sánchez, dio a entender que es favorable a la moción impulsada por los socialistas, siempre que se excluya a Ciudadanos de la iniciativa. «Tenemos que hablar», afirmó Carles Campuzano, portavoz de los neoconvergentes en el Congreso, que coincide en que «por higiene democrática» Rajoy no puede seguir ni un minuto más en la Moncloa.

EH Bildu dará su aval si se contempla el derecho a decidir de los vascos

EH Bildu decidirá el lunes si apoyará o no la moción de censura del PSOE contra Rajoy, aunque será «muy difícil» que la apoye si no plantea una «alternativa» a la política de recortes de derechos sociales y de «negación» del derecho a decidir desarrollada por el PP. El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova explicó que esta formación no conoce el contenido de la moción del PSOE y de su propuesta de gobierno, por lo que deberá «analizarla». En todo caso, consideró que «se abre una oportunidad para un cambio de políticas». Casanova, en referencia a los líderes del PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, ha asegurado que a EH Bildu «le da igual que [el presidente] se llame Mariano, Pedro, Pablo o Alberto», ya que lo que importa es que se constituya un gobierno «democrático».