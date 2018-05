La oposición del Parlamento gallego pide que Feijoo se explique

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. S. P. M. C. C.

madrid / colpisa redacción / la voz 26/05/2018 05:00 h

Coincidencia en el fondo y diferencias en la forma. La oposición considera que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, debe dar explicaciones en el Parlamento gallego, pero la iniciativa del BNG de solicitar un pleno extraordinario sin consultarlo con el PSdeG-PSOE y En Marea provocó las quejas de los dos grupos por la actitud «sorprendente» de los nacionalistas, en palabras del portavoz socialista, Xoaquín Fernández Leiceaga. En lo que todos los grupos de la oposición están de acuerdo es en que la sentencia de la Gürtel es de «tal gravidade» que Núñez Feijoo debe ofrecer explicaciones públicas en sede parlamentaria sobre el entramado de corrupción «institucionalizada» por el que ha sido condenado su partido. También coinciden los tres grupos en la conveniencia de presentar una moción de censura para desalojar a Rajoy de la Moncloa.

«Todos sabemos que a Gürtel onde se xesta é en Galicia», afirmó la portavoz del BNG, Ana Pontón, para reclamar la presencia del presidente de la Xunta en la Cámara. «Non pode poñerse de perfil porque Pablo Crespo -exsecretario de organización del PP gallego condenado a 37,5 años de cárcel- foi aupado por Feijoo a Portos de Galicia».

Para el portavoz de En Marea, Luís Villares, el mandatario popular debe ir más allá y, además de explicar las conexiones de la Gürtel en Galicia, tiene que «pedir perdón polo financiamento ilegal do PP que lles fixo concorrer dopados ás eleccións e gañar con trampas». Villares cargó los calificativos contra el presidente de la Xunta, al que denominó «corsario xefe». El secretario general del PsdeG-PSOE, Gonzalo Caballero, cree que la sentencia es «toda una bofetada a un partido inundado pola corrupción». «Merecemos un proxecto mellor e de progreso», dijo Caballero, que mostró su apoyo sin fisuras a la iniciativa adoptada por Pedro Sánchez.

Utilización política

La visión que se tiene desde el PPdeG es muy distinta. Su secretario general Miguel Tellado, lamentó la «utilización política e partidista» de la sentencia de la Gürtel y le recordó al PSOE los ERE en Andalucía «o maior caso de corrupción da historia de España», que mantiene imputados a los expresidentes socialistas de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Eso sí, Tellado pidió disculpas por lo sucedido, «porque no PP houbese persoas que a título individual utilizasen e manchasen as siglas do partido».

Feijoo tacha la moción de « disparate, sen sentido e falta de respecto »

«Un verdadeiro disparate», una «contradición, un sen sentido e unha falta de respecto». Alberto Núñez Feijoo cargó las tintas en A Coruña contra la moción de censura presentada por el PSOE que «non servirá para resolver os problemas de liderado de Pedro Sánchez. Os políticos estamos para servir, non para deixarnos levar por ansias de protagonismo e de poder», recordó Núñez Feijoo, quien, «con todo o meu respecto e agarimo», aconsejó al líder del PSOE «agardar a que rematen os mandatos». En su opinión, un hipotético Gobierno socialista con apoyo de independentistas y de Podemos no sería viable para el país. «Non é o momento de pasar dun partido con certa inestabilidade, porque non ten maioría absoluta, a outro partido que é aínda máis inestable, con moitos menos votos e escanos que o partido do Goberno».

Reclamación de sosiego

El presidente de la Xunta, tras un acto en A Coruña, reclamó «sosego» a los partidos de la oposición porque «os políticos estamos para servir e non deixarnos levar polas ansias de protagonismo e poder». Para Feijoo, es una irresponsabilidad absoluta que «en 24 horas se queira rachar una estabilidade lograda 24 horas antes». Feijoo ahondó en sus críticas a los socialistas y a la posición liderada por Sánchez, que considera «unha falta de respecto aos cidadáns, que o que queren é ver que, despois de tanto tempo discutindo, se había contas xerais para os pensionistas, para os empregados públicos, para as familias, para a actividade económica, non salte todo polos aires».