Las tres opciones para que prospere la moción de censura

Apunta que su objetivo esconstituir un Gobierno socialista que limpie las instituciones, impulse medidas sociales y acabe por convocar elecciones

«Una respuesta serena, firme, de Estado y constitucional. Por eso hemos presentado en la mañana de hoy una moción de censura al presidente Rajoy, para recuperar la dignidad de nuestra democracia». Pedro Sánchez justificó así su movimiento de esta mañana en el Congreso, en donde registró una moción avalada con la firma de los 84 parlamentarios socialistas y con la que pretende desbancar al presidente del Gobierno, al que señaló como «único responsable» de la falta de limpieza democrática.

El secretario general se refiriró a la situación que atraviesa el país como «extraordinaria» tras conocerse ayer la sentencia del caso Gürtel en la Audiencia Nacional. Por este motivo, apuntó, está dispuesto a llegar hasta el final de la misma. Así, no solo no ha despreciado el apoyo de los diputados independentistas, sino que incluso lo ha solicitado de forma expresa durante su comparecencia de esta misma mañana en Ferraz. «La presidenta del Congreso ha sido elegida también con el apoyo de los independentistas. Me dirijo a los 350 diputados del Congreso para pedirles responsabilidad y entre todos saquemos a España del lodazal de corrupción», solicitó.

