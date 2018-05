Polémica y rifirrafe en el Parlament tras un conflicto por un lazo amarillo

0

La Voz de Galicia

25/05/2018

Polémica en el Parlament por la colocación de un lazo amarillo. Roger Torrent ha suspendido durante una hora el pleno convocado hoy después de un rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, al que ha instado, sin éxito, a volver a colocar en la bancada del Govern aún no constituido un lazo amarillo que había retirado.

El lazo, con el que los soberanistas han querido recordar a los conseller nombrados por Torra que están en prisión o en el extranjero y que no han podido tomar posesión, ha sido retirado por Carrizosa al considerar que, al no haber Govern constituido, no podía representar a nadie.

Torrent le ha llamado al orden pidiendo que no convirtiera el hemiciclo en un «patio de escuela» y le ha exigido que restituyera el lazo, al menos provisionalmente, para poder continuar el pleno, pero, al no hacerle caso, el presidente del Parlament ha optado por suspender el pleno.

Finalmente el pleno se ha reanudado después de que Torrent acordase con los grupos un cambio de lugar del lazo amarillo, que se ha movido a la parte izquierda de la primera fila del hemiciclo, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra. De esta manera, el lazo ya no estará delante de la bancada de Ciudadanos, que están en la derecha.

Tras este incidente, Inés Arrimadas ha acusado hoy al independentismo de «ocupar también con simbología ideológica los escaños» del Govern y demostrar así que quieren gobernar «solo para los que llevan lazo amarillo».

Desde Twitter, la líder de Ciudadanos en Cataluña se ha posicionado en torno a la polémica: «Ocupan también con simbología ideológica los escaños de gobierno y demuestran así que el Govern no es para todos los catalanes, solo para los que llevan lazo amarillo».

Ocupan también con simbología ideológica los escaños de gobierno y demuestran así que el Govern no es para todos los catalanes, solo para los que llevan lazo amarillo. Al nacionalismo separatista identitario y excluyente hace tiempo que se le cayó la careta. Cataluña es de todos — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) May 25, 2018

«Al nacionalismo separatista identitario y excluyente hace tiempo que se le cayó la careta. Cataluña es de todos», ha añadido.

Ante este conflicto por el lazo amarillo, Oriol Junqueras ha pedido hoy desde la cárcel a través de su cuenta de Twitter «libertad de expresión, respeto y tolerancia».

Llibertat d'expressió, respecte i tolerà ncia.

O la seva absència. https://t.co/Uaho5SKF04 — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) May 25, 2018

Su formación, ERC, afirma también en Twitter: «les molestan los lazos amarillos porque les molesta la libertad de expresión».

Alba Vergés, diputada de ERC y secretaria de la Mesa del Parlament, indica por su parte: «¿Les molestan los lazos amarillos? A mi me molesta y me indigna mucho más haberlos de llevar porque hay compañeros que están en la cárcel por defender la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos, también el derecho a votar».