La moción de censura alcanza a Rajoy como el presidente peor valorado en la democracia española

La Voz de Galicia Manuel Varela Agencias

25/05/2018 13:15 h

Ni Aznar tras la fotografía de las Azores ni Zapatero después del rescate a la banca. Ningún presidente había obtenido una puntuación tan baja en las encuestas del CIS como Mariano Rajoy. El líder popular lleva desde noviembre del 2011 cayendo en picado en cada sondeo publicado por el instituto, golpeado por los casos de corrupción que acorralan al partido, el problema del desempleo o la gestión ante el desafío secesionista en Cataluña. La sentencia de la trama Gürtel mete en prisión a 29 de los 37 acusados y certifica la existencia de una caja B en el Partido Popular desde, al menos, 1989.

Pocas horas después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional, los líderes de PSOE y Podemos iniciaron los trámites para presentar una moción de censura con la que desplazar a Rajoy del Ejecutivo. Los socialistas la registraron este viernes y Ciudadanos ha comunicado ya que «apoyarán una moción instrumental para disolver las Cámaras» en caso de que el presidente del Gobierno no convoque elecciones.

El desenlace de la trama Gürtel ha sido, en palabras del socialista Pedro Sánchez, «demoledor». El caso ha perseguido al Gobierno popular a lo largo de esta década, girando en torno a una red empresarial que pagó por recibir contratos a dedo de administraciones lideradas por el PP, principalmente en la Comunidad Valenciana y en Madrid. En la principal de las diez piezas abiertas, la Audiencia Nacional condenó este jueves a 51 años de prisión al empresario Francisco Correa como cabecilla y a 33 años y una multa de 44 millones de euros (51 millones de dólares) al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. El propio PP deberá pagar además 245.000 euros como partícipe a título lucrativo por beneficiarse de la trama en sus primeros años. El partido de Rajoy se convierte así en el primero condenado por corrupción en España.

Otro proceso separado juzgará la presunta financiación ilegal del PP durante 20 años denunciada por Bárcenas, que acusó además a algunos dirigentes, incluido Rajoy, de haber recibido pagos en negro.

Otros casos de corrupción

La operación Lezo. Pasó a primera plana el año pasado con el arresto de Ignacio González, ex presidente de la Comunidad de Madrid y miembro del PP luego puesto en libertad provisional. Hace un mes fue imputado también Alberto Ruiz-Gallardón, otro ex presidente de la región y ex ministro de Justicia de Rajoy. El caso se basa en una presunta trama corrupta en la empresa de aguas públicas Canal de Isabel II, presidida por González de 2003 a 2015, dedicada a desviar fondos mediante sobreprecios y comisiones en la compra de empresas en América Latina.

Las «tarjetas black». El ex director del FMI y ex ministro de Economía Rodrigo Rato fue condenado el año pasado a cuatro años y medio de prisión por un fraude que golpeó a la cúpula de las entidades financieras Caja Madrid y Bankia, cuya presidencia ocupó de 2010 a 2012. Rato se benefició de tarjetas de crédito opacas al fisco. El ex ministro y hombre clave del PP, en libertad a la espera de que sea firme la sentencia por ese caso, será juzgado también por la salida a Bolsa de Bankia en 2011 en una operación presuntamente fraudulenta. Además está en la mira de la Justicia por el origen sospechoso de su patrimonio.

Trama púnica. Se trata de una supuesta red de corrupción vinculada a varios ayuntamientos y organismos regionales, principalmente de Madrid, con ex alcaldes presuntamente implicados en cobros de dinero y adjudicaciones irregulares. Uno de los protagonistas es el ex líder del PP en Madrid Francisco Granados, quien estuvo en prisión de 2014 a 2017 y se encuentra en libertad bajo fianza desde entonces.

Otros escándalos. Además de las ya mencionadas, numerosas figuras centrales del PP fueron condenadas o imputadas en diversos casos. Uno de ellos es Jaume Matas, ex ministro y ex presidente de la región de Baleares que cumplió penas de cárcel y acumula condenas por varias tramas. El último en sumarse a la lista fue Eduardo Zaplana, ex ministro y ex presidente de la Comunidad Valenciana, detenido por presuntos delitos de cohecho y blanqueo y enviado a prisión este jueves. Además, la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes renunció al cargo este mes ante la sospecha de que falsificó notas en un máster.