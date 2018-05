Pintan lazos amarillos en el coche de una persona que retiró cruces amarillas de la playa de Canet de Mar

0

Redacción 23/05/2018 11:44 h

La tensión va en aumento en Cataluña tras la polémica colocación por parte de los secesionistas de cruces amarillas en las playas que terminó en enfrentamientos entre partidarios y detractores en varias localidades, como en la playa de Llafranc o en Canet de Mar.

El último incidente conocido es que el coche de una de las personas que retiró esos símbolos del arenal de Canet de Mar ha aparecido pintado con muchos lazos amarillos, según ha denunciado el colectivo Segadors del Maresme, que ha participado en los últimos días en la retirada de esta simbología secesionista.

«Así es como marcan los traidores los miembros del CDR de Vilassar a los ciudadanos que pensamos diferente a sus ideas. Todo ello, bajo la protección del alcalde Xavier Godas del Ayuntamiento Vilassar de Dalt», denuncian a través de su cuenta de Twitter acusando directamente al consistorio.

Denuncian además casos de acoso a personas que intentaron quitar las polémicas cruces amarillas de los arenales, ahora que comienzan a recibir bañistas con la llegada del bue tiempo.

«Un hombre mayor no puede pasear con su perro por la playa por las malditas cruces y se ve rodeado e insultado por una horda de agresivos fanáticos radicales al retirar algunas de ellas», retuiteó el colectivo Segadors del Maresme.

Tal es la tensión que el delegado del Gobierno, Enric Millo, ha enviado una carta a todos los alcaldes catalanes pidiendo «neutralidad» en la gestión del espacio público.

El ayuntamiento de Canet de Mar ha anunciado que denunciará a tres miembros de los Segadors del Maresme a los que acusa de causar tres heridos leves al intentar retirar de la playa de la localidad cruces amarillas. La alcaldesa, Blanca Arbell, de ERC, dice que los miembros de este colectivo son «ultras» que «campan con impunidad» para «buscar la confrontación».

Según la regidora, informa Efe, en la playa de Canet hay espacio suficiente para que haya cruces en apoyo a los políticos presos y para cualquier otra expresión política, siempre que se haga pacíficamente, por lo que entiende que los contrarios a este tipo de expresiones tendrían que haber optado por poner banderas españolas y no por intentar sacar las cruces amarillas.

Por el momento, informa Efe, los Mossos han identificado a cuatro personas -miembros de los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) impulsores de la colocación de las cruces amarillas-, mientras la policía local de Canet ha identificado a otras trece personas, entre ellos algunos de los supuestos agresores, según la alcaldesa.

Ada Colau: «A mi una playa con cruces amarillas no me gusta»

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también ha hablado de la polémica para contestar con un tuit a Albert Rivera y ha dicho que una playa con cruces amarillas no le gusta.

«A mi una playa con cruces amarillas no me gusta. Pero tu tuit me gusta mucho menos Albert Rivera Das miedo, buscas aumentar permanentemente el conflicto. Necesitamos empatía y soluciones, no pirómanos», escribió.

Con este mensaje, la alcadesa de Barcelona respondía a un tuit anterior del líder de Ciudadanos en relación a la polémica de las cruces amarillas.