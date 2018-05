Quim Torra urge al Gobierno a aclarar los problemas jurídicos de los nombramientos

El diario oficial catalán publica la estructura del Ejecutivo, pero no los consejeros

El Gobierno no tiene urgencia por resolver el pulso que mantiene desde el sábado con Quim Torra. De momento, los nombramientos de los futuros consejeros catalanes están congelados mientras la Abogacía del Estado explora argumentos jurídicos que desaconsejen avalar un Ejecutivo conformado por dirigentes en prisión preventiva y fuera de España. En la Moncloa no hay ni intención ni necesidad alguna de «correr». Es más, prolongar el bloqueo concede a Mariano Rajoy la posibilidad, remota o no, de que sea el presidente de la Generalitat quien ceda y rectifique. No ha depositado en ello todas sus esperanzas, pero fuentes del Gobierno confían en que tras la «enésima afrenta» del independentismo y un nuevo capítulo de «victimismo», Torra resuelva revisar su propuesta de consejeros y designar a responsables políticos que, físicamente, puedan hacerse con el cargo. En otras palabras, que el presidente catalán constituya el Ejecutivo «viable» que ayer reclamó Rajoy durante un acto en Vigo y que no sea necesario tomar la decisión en firme de vetar los nombramientos y mantener la intervención de Cataluña al amparo del artículo 155 de la Constitución.

Seguir leyendo