El PNV decidirá «en el último minuto» si pese a la vigencia del 155 apoya los Presupuestos

redacción / la voz 22/05/2018 05:00 h

La dirección del PNV esperará «al último minuto», probablemente la tarde de mañana, para decidir si apoya los Presupuestos del 2018, pues de momento su exigencia de que se levantase el 155 en Cataluña no se ha cumplido. «Sabemos que actuamos contra reloj, pero, continuando con el ejercicio de responsabilidad, apuraremos hasta el último momento las posibilidades que permitan satisfacer los objetivos perseguidos», que son aprobar los Presupuestos y que se levante la aplicación del artículo 155 en Cataluña, señalaron ayer fuentes del PNV.

Además del levantamiento del 155, el PNV acordó con el Gobierno una serie de inversiones del Estado en el País Vasco y una subida de las pensiones igual al IPC en el 2018 y el 2019, además de la mejora de las pensiones de viudedad y el retraso al 2023 de la aplicación del factor de sostenibilidad. Pero de todas ellas, es la aplicación del artículo 155 en Cataluña la que está impidiendo su apoyo expreso y eso que parecía factible cuando el presidente del Parlamento catalán anunció que habría sesión de investidura. Sin embargo, el investido con los votos de Junts, ERC y la abstención de la CUP, Quim Torra, pronto dibujó un esbozo de nuevo enfrentamiento con las instituciones del Estado bordando la legalidad.

De todos modos, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se mostró ayer convencido de que los Presupuestos se aprobarán esta semana en el Congreso, ya que confía en que el PNV seguirá siendo «serio» y dará su apoyo pese a que aún sigue en vigencia el artículo 155 en Cataluña. Hernando insistió en que el PNV «ya dio su palabra» la semana pasada y espera que «la mantenga», además de manifestar que «hay cosas que no se deben mezclar», en referencia a las cuentas públicas y la situación en Cataluña.

«Pequeños flecos»

El debate de los Presupuestos Generales del Estado del 2018 comenzó ayer en pleno del Congreso y el PP está convencido de que a partir del jueves España tendrá aprobadas unas cuentas «que están consensuadas con muchas organizaciones y fuerza políticas», señaló Hernando, aunque, puntualizó que quedan «pequeños flecos» de enmiendas parciales sobre las que espera alcanzar «resultados positivos».

También el delegado del Gobierno central en el País vasco, Javier de Andrés, intentó presionar a los nacionalistas vascos al decir que, si el PNV decide «tomar una decisión negativa» respecto a los Presupuestos Generales del Estado «por el empeño que tienen los independentistas catalanes en no avanzar», supondría «un perjuicio para cada uno de los vascos y de los españoles, y no va a resolver el problema de Cataluña» porque es «el Gobierno y la representación política catalana quienes están empeñados en no levantar el 155».

El Gobierno de Rajoy tiene garantizado el apoyo de Ciudadanos, Coalición Canaria, Foro Asturias y Nueva Canarias.