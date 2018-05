Las bases decidirán si Iglesias y Montero siguen al frente de Podemos tras la polémica por el chalé

0

La Voz de Galicia La Voz Agencias

19/05/2018 20:06 h

Pablo Iglesias e Irene Montero someterán a consulta su permanencia como dirigentes de Podemos tras el escándalo por la compra de su chalé de 600.000 euros. «¿Consideras que Pablo Iglesias e Irene Montero deben seguir al frente de la Secretaría General y de la Portavocía parlamentaria de Podemos?», es la pregunta a la que tendrán que responder los militantes del partido que, además, decidirán su permanencia como diputados. «Les toca a ellos decidir si somos dignos de seguir», ha dicho Pablo Iglesias en una rueda de prensa convocada de urgencia esté sábado por la tarde.

«Si nos ordenan dimitir, dimitiremos», ha prometido el secretario general de la formación morada mientras la portavoz en el Congreso del partido ha declarado que han actuado «de forma coherente y responsable» con el código ético del partido, pero ante el debate público generado han apostado por trasladar la pregunta a la militancia. El lunes el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, anunciará a la prensa todos los detalles de la consulta.

En la rueda de prensa, Iglesias ha defendido que la compra de la casa en la sierra madrileña ha sido totalmente transparente. «A las 48 horas de firmar la hipoteca presentamos una nueva declaración de bienes y hay un portal de transparencia de Podemos que se actualiza anualmente». Según Montero, se han traspasado «todos los límites de la intimidad» y han sentido «invadida» su vida privada.

La decisión de Iglesias y Montero, que en otoño serán padres de mellizos, se produce después de que se hiciera pública la compra de una casa unifamiliar en la sierra norte de Madrid y la hipoteca de 540.000 euros que habían solicitado al 50 por ciento para pagarla. La difusión de esta noticia, acompañada de los fotos internas y externas de la vivienda, dio paso a un gran debate, plagado de críticas, en los medios y en la calle sobre si era coherente con sus planteamientos políticos la decisión adoptada.

Antes de la comparecencia ante los medios de Iglesias y Montero, Podemos ha enviado este sábado un correo electrónico a todos sus militantes en el que denuncia la persecución mediática que están sufriendo el secretario general y la portavoz en el Congreso de la formación morada por la compra de una vivienda con una hipoteca de 540.000 euros, algo que entienden que sucede por pertenecer a ese partido. En la misiva, la formación ironizaba con el diferente trato que reciben los políticos según el partido que escogen. Así, si eligen «bien», estos tendrán «jubilaciones doradas en consejos de administración de empresas del Ibex35, invitaciones al palco del Bernabéu, sobresueldos en B o trato de favor en los juzgados». «O, simplemente, que los medios de comunicación digan de ti que eres guapo e inteligente y te pongan primero en las encuestas», añade la carta. No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que le hemos hecho a Irene Montero y a Pablo Iglesias. El siguiente puedes ser tú».