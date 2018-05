Zapatero llega a Venezuela como observador de unas elecciones deslegitimadas por el Gobierno español

0

La Voz de Galicia Agencias

18/05/2018 17:48 h

El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, ha rehusado pronunciarse sobre la presencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela en calidad de observador internacional voluntario para los comicios del próximo domingo: «Habrá que preguntarle a él por qué lo es», ha zanjado.

«La posición del Gobierno es clara», ha sostenido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, remitiéndose a las declaraciones realizadas por el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, quien ha dicho que «quiere para los venezolanos lo que para los españoles: elecciones libres, democráticas y participativas».

Ya en abril pasado, Rodríguez Zapatero se ofreció como garante de las presidenciales del 20 de mayo, en las que no participa la ONU ni la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática por considerar que la convocatoria a estas elecciones son fraudulentas y solo servirán de apoyo a la perpetuidad de Maduro en el poder.

«Seré garante de que el proceso electoral del 20 mayo reúna los requisitos básicos de una democracia, porque, si no, yo no estaría participando en esta tarea, vamos a tener unas elecciones que una parte de la oposición no está de acuerdo», dijo entonces Rodríguez Zapatero en una entrevista al canal privado Venevisión.

Rodríguez Zapatero lideró durante casi dos años un proceso de negociación entre el Gobierno de Maduro y la oposición para poner fin a la crisis política en la que está sumido el país, unas conversaciones que se suspendieron sin arrojar resultados.

El expresidente cree, sin embargo, que tras las elecciones de mayo se debería procurar llegar a un «gran acuerdo político» entre los diferentes sectores.

«No reúnen los estándares»

Según Méndez de Vigo, las previstas este domingo en Venezuela, en el que el presidente Nicolás Maduro parte como claro favorito ante el boicot de la oposición, «estas no lo son y no reúnen los estándares».

«Estaremos con el resto de países esperando que Venezuela recupere la democracia, la participación de todos y el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas», ha puntualizado el también Ministro de Cultura.