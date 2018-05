Torra quiere «restituir» el Govern de Puigdemont y pedirá a sus consejeros que repitan

El presidente pide unidad y promete firmeza, pero esperará «a juzgar por los hechos»

Serenidad, unidad y firmeza. Estos son los tres ingredientes principales que empleará Rajoy para la receta con la que promete sofocar el desafío secesionista en Cataluña. Se trata de exactamente los mismos que empleó seis meses atrás, pero en esta ocasión variará sus proporciones. Con la intención de que su resultado final goce de un amplísimo consenso, ya tiene en la agenda citas con Sánchez y Rivera.

Haciendo gala de esa serenidad a la que apela, el presidente del Gobierno volvió a insistir ayer en que no se puede actuar contra las palabras, por muy provocadoras que estas hayan sonado en el discurso de Quim Torra durante su investidura, y que es necesario aguardar a que el nuevo presidente de la Generalitat cometa alguna ilegalidad para tomar represalias. «No me ha gustado lo que he escuchado», admitió en relación con la intervención del nuevo líder autonómico, pero reafirmó que, tal y como viene sosteniendo desde el sábado, se limitará «a juzgar los hechos».

Seguir leyendo